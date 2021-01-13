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    Київ готується до морозів: відкриваються пункти обігріву (перелік адрес)

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    У пунктах обігріву можна випити гарячого чаю - Київ готується до морозів: відкриваються пункти обігріву (перелік адрес)
    У пунктах обігріву можна випити гарячого чаю
    Фото з відкритих джерел

    З 14 січня у столиці діятимуть понад 30 пунктів обігріву

    У Києві під час морозів, що синоптики прогнозують найближчими днями, працюватимуть 32 теплопункти в усіх районах міста. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

    «На Київ насувається різке похолодання. Міські служби готуються і до прибирання вулиць, якщо будуть снігопади, і до обігріву житлового фонду, а також облаштовують пункти обігріву. Зважаючи на те, що, за прогнозами, температура може знизитися до -15-17 градусів за Цельсієм, із 14 січня в Києві почнуть працювати 32 пункти обігріву в усіх районах міста», - розповів Кличко

    У деяких із пунктів обігріву можна отримати першу медичну допомогу (у приміщеннях є аптечки), випити гарячого чаю, а кілька пунктів мають банки одягу, де за потреби можна взяти собі теплий одяг і взуття.

    Пункти обігріву населення будуть функціонувати відповідно до погодних умов.

    Адреси, за якими працюватимуть пункти обігріву

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    Як повідомлялося, з п’ятниці, 15 січня, в Києві очікується значне зниження температури. Зокрема, вночі 15-16 січня синоптики прогнозують до 13-18 градусів морозу, вдень – до 11-15 градусів морозу. Так само холодна погода утримається 17-18 січня.

    Теги: Віталій Кличко прогноз погоди Київ населення
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