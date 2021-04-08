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    Зворушлива історія. На Волині собака знайшов хлопчика, який заблукав і кликав на допомогу (фото)

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    Жертвою злочину або правопорушення хлопчик не став - Зворушлива історія. На Волині собака знайшов хлопчика, який заблукав і кликав на допомогу (фото)
    Жертвою злочину або правопорушення хлопчик не став
    Фото: Військова частина 1141 Національної гвардії України м. Луцьк

    До пошуків зниклого хлопчика залучили майже пів сотні правоохоронців та два десятки військовослужбовців

    Військовослужбовці військової частини 1141 Національної гвардії України допомогли розшукати зниклого семирічного жителя села Холонів Горохівського району. Допоміг знайти слід хлопчика собака Ніка.

    Ще 7 квітня о 17:00 хлопчик пішов гуляти та не повернувся. Наступного ранку про зникнення дитини повідомила в поліцію його мати.

    До пошуків зниклого хлопчика залучили майже пів сотні правоохоронців та два десятки військовослужбовців військової частини 1141.

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    Зворушлива історія. На Волині собака знайшов хлопчика, який заблукав і кликав на допомогу (фото)
    Зворушлива історія. На Волині собака знайшов хлопчика, який заблукав і кликав на допомогу (фото)
    Фото: Військова частина 1141 Національної гвардії України м. Луцьк

    Розшукати зниклого допоміг службовий собака Ніка з гвардійським кінологом сержантом Денисом Тимченко.

    «Коли ми проходили ліс, Ніка взяла слід і повела нас у бік колії. Так ми дійшли до водойми. Раптом собака почала гавкати, і в очеретах ми побачили хлопчика. Він розповів, що постійно кликав на допомогу, але через вітер та суттєву відстань від населеного пункту його ніхто почути не міг», – розповів Тимченко.

    Жертвою злочину або правопорушення хлопчик не став.

    Нагадаємо, в Чернігівській області поліцейські врятували хлопця, який вночі загубився в лісі. Юнак заледве не відморозив ноги.

    Теги: історія Волинська область тварини вітер ліс
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