У п’ятницю Україну очікує нестійка погода: де вируватимуть грози

В Києві завтра будуть грозові дощі, місцями спостерігатиметься шквалисте посилення вітру

Синоптикиня Наталка Діденко на сторінці в Facebook окреслила синоптичну ситуацію на 6 липня. За її словами, циклон зумовить складну погоду на Заході, Півночі та в центральних областях України. Варто очікувати дощів, гроз, злив, шквалів та граду.

Синоптикиня запевнила, що на Півдні та Сході поки що серйозних ускладнень не видно, тут пануватиме спека.

Температура повітря на Сході, Півдні та в більшості центральної частини України передбачається в межах +29+34 градусів.

Діденко запевняє, що на Заході буде найсвіжіше, +22+27 градусів. На Півночі +25+29 градусів.

Вона додала, що в Києві завтра будуть грозові дощі, місцями спостерігатиметься шквалисте посилення вітру.

Температура повітря очікується в межах +27 градусів.

Додамо, що Наталка Діденко у Facebook розповіла, що грози, які вирують у Європі, прийдуть на територію України.

Нагадаємо, що Діденко попереджала, що в Україну прийде циклон Henri з «грайливими атмосферними фронтами».

Додамо, що експерти розповіли, яких метаморфоз зазнає клімат в Україні через 50 років.

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