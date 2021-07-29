Синоптикиня розповіла про температурні контрасти в Україні

Схід та Південь міцно триматимуть гаряче повітря на своїх територіях

Україною пройде атмосферний фронт. Про це на сторінці у Facebook написала синоптикиня Наталка Діденко.

За словами Діденко, варто очікувати періодичних короткочасних грозових дощів.

Синоптикиня уточнила, що влітку, за умови значних температурних контрастів, дощі випадають украй нерівномірно.

«Часом за мить дощ може переходити у сильну зливу та супроводжуватися шквалом і градом. Західні області 30-го липня уникнуть суттєвих опадів. Температура повітря в Україні залишається високою. Проте, оскільки фронт - холодний, то в його тилу градуси трохи «присядуть», – додала Діденко.

Очікується +26+30 градусів. Але Схід та Південь України, а також Дніпро з районами втримуватимуть спеку, +30+34 градуси.

У Києві завтра також температура повітря ненабагато знизиться. Протягом дня передбачається +27+29, місцями до +30 градусів.

У столиці дощ з грозою передбачається сьогодні ввечері, 29-го липня, та найближчої ночі 30-го липня.

Діденко продовжила, що завтра вдень ймовірність опадів поменшає. До кінця тижня спека все ж домінуватиме в Україні.

«Відчутне зниження температури повітря прийде 2-го серпня у західні області, а 3-го серпня на більшу частину нашої території. Проте Схід та Південь ще міцно триматимуть в себе гаряче повітря. Спека, вологе нестійке повітря, хаотичні грозові дощі, хоч і незначна, але активізація магнітного поля Землі – все це іноді важко позначається на здоров`ї, працездатності та нормальній звичній активності», – резюмувала Діденко.

Додамо, що 29 липня дощі з грозами пройдуть у більшості регіонів країни. Оминуть опади лише Південь України.

Напередодні Рівненщину засипало великим градом. Ще один прикрий інцидент трапився у Вараші. Там негода повалила дерево, одне з яких впало на припаркований автомобіль.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що погода в Україні в серпні буде спекотною перші два тижні. Після цього почнеться кардинальне зниження температури.

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