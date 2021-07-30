Синоптикиня повідомила, де пануватиме суха малохмарна погода

У Києві найближчі вихідні обіцяють спеку, сонце та сухе повітря

Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, які «погодні настрої» днями пануватимуть на українських територіях.

Вона наголосила, що як би циклони Ferdinand та Elior не намагалися зачепити дощами нашу територію, нічого серйозного у них не вийде.

31 липня – 1 серпня в більшості областей переважатиме суха малохмарна погода.

«Хіба що незначні «укуси» фронтів спровокують у суботу короткі дощі на Заході та Сході України. І вже аж ввечері у неділю побільшає дощів у західній частині України та подекуди на Півночі – дошкандибає нарешті отой західний атмосферний фронт від пана Ferdinand-а», – запевнила Діденко.

За словами синоптикині, домінуватиме спека. «І завершення липня, і початок серпня відзначаться високою температурою повітря, у денні години в Україні очікується +28+32 градуси. 1 серпня на Сході та Півдні до +34 градусів», – уточнила вона.

У Києві найближчі вихідні обіцяють спеку, сонце та сухе повітря.

Діденко переконана, що дощ ймовірний у столиці надвечір 1-го серпня – «не засиджуйтеся довго на пікніках та дачах».

«Липень завершується, літо триває», – на оптимістичні ноті завершила Діденко.

Додамо, що в п'ятницю, 30 липня, в Україні буде спекотна та у деяких регіонах дощова погода.

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