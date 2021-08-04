Синоптикиня розповіла, де в Україні пройдуть грози

Температура повітря в Україні найближчим часом коливатиметься в незначних межах

Суха та спекотна погода збережеться на Дніпропетровщині та Полтавщині

Синоптикиня Наталка Діденко у Facebook розповіла, що грози, які вирують у Європі, прийдуть на територію України.

«Грози 5-го серпня гримітимуть у Німеччині, у Центральній Європі, досягатимуть Хорватії та прийдуть в Україну», – уточнила Діденко.

У західних та північних областях, а також у центральній частині України спостерігатимуться короткочасні дощі та грози. Часом вони супроводжуватимуться шквалами.

За словами синоптикині, на Дніпропетровщині та Полтавщині буде суха спекотна погода з температурою повітря +28+33 градуси.

Діденко пояснила, що на Півночі та в більшості центральних областей очікується завтра +25+29 градусів, у західній частині +22+27 градусів.

Синоптикиня запевнила, що в Києві у четвер пройде дощ та прогримить гроза. Максимальна температура повітря становитиме +26, +27 градусів.

«У п'ятницю дощ може змінитися серйознішою зливою у поєднанні із шквалом.

Температура повітря в Україні найближчим часом коливатиметься в незначних межах, зі Сходу та Півдня спека поки що йти не хоче», – резюмувала Діденко.

Нагадаємо, що Діденко попереджала, що в середу, 4 серпня, в Україну прийде циклон Henri з «грайливими атмосферними фронтами».

Додамо, що експерти розповіли, яких метаморфоз зазнає клімат в Україні через 50 років.

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