Дощі, грози та місцями спека: прогноз погоди на 4 серпня

Фронти принесуть у західну частину України короткочасні дощі з грозами

У середу, 4 серпня, в Україну прийде циклон Henri з «грайливими атмосферними фронтами». Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Фронти принесуть у західну частину України короткочасні дощі з грозами. Спочатку несміливо, місцями, а надвечір опадів побільшає і дощі також пройдуть на Вінниччині, Житомирщині, західних районах Одещини. На решті території України переважатиме суха погода.

Температура повітря 4-го серпня розподілиться нерівномірно.

На Сході та Півдні переважатиме спека, +27…+32 градуси.

У західних областях буде найсвіжіше, +22…+26 градусів.

Північ та Центр опиняться серед +25…+29 градусів.

Вітер в Україні буде південно-східний та південний, невеликий або помірний.

«У Києві у середу спеки не буде. Максимальна температура повітря коливатиметься поблизу +27 градусів. «Якийсь суттєвий дощ – навряд, хіба ввечері західну Київщину відвідає хтось із родичів Henri. Шансів на дощ побільшає у п'ятницю та вночі в суботу», – повідомила Наталка Діденко.

5-6 серпня відчутно посилиться вітер, ймовірно навіть до штормових значень.

Карта Укргідрометцентру

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