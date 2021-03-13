Ситуація на Донбасі загострилась: загинув військовий і ще один поранений

Доба на Донбасі: один військовий загинув, ще один поранений

На зухвалі дії противника наші воїни відкривали вогонь у відповідь

Протягом минулої доби, 12 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ», поблизу селища Катеринівка окупанти відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Неподалік населеного пункту Південне збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл позицій українських захисників з мінометів 82 калібру та великокаліберних кулеметів.

Внаслідок цього, один український воїн отримав бойове травмування. Військовослужбовця оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я пораненого – задовільний.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід», поблизу Старогнатівки, російсько-окупаційні війська обстрілювали наші позиції з автоматичних станкових гранатометів, а біля селищ Тарамчук та Піски – ще й зі стрілецької зброї та станкового протитанкового гранатомета.

Неподалік населеного пункту Гнутове, загарбники вели вогонь з великокаліберних кулеметів, а у передмісті Водяного, що на Приазов’ї – з ручних протитанкових гранатометів. У цьому ж напрямку було помічено інженерні обладнання позицій військ противника.

Поблизу населеного пункту Мар'їнка, збройні формування Російської Федерації вкотре здійснили обстріл позицій українських захисників.

Внаслідок ворожого снайперського вогню один український військовослужбовець отримав поранення не сумісні з життям.

На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку.

На зухвалі дії противника наші воїни відкривали вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Українська сторона СЦКК продовжує фіксувати факти проведення збройними формуваннями Російської Федерації інженерних робіт з дообладнання існуючих та створення нових фортифікаційних споруд, що є грубим порушенням додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню. Зокрема, в районі населених пунктів Залізне, Набережне та Водяне загарбники проводили інженерні роботи в напрямку лінії зіткнення.

По всіх зазначених фактах Українською стороною СЦКК направлено відповідні ноти на СММ ОБСЄ.

Наголошуємо, Збройні Сили України неухильно дотримуються досягнутих домовленостей щодо припинення вогню та є послідовними у виконанні взятих на себе зобов'язань.

Станом на 7 годину ранку, 13 березня, з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню. Всі вони були здійснені районі населеного пункту Піски. Противник відкривав вогонь у бік наших позицій з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

Бойових втрат серед українських захисників немає.