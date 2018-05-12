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    Ситуація на Донбасі залишається напруженою: поранено трьох військових

    • Сьогодні, 07:32
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    Російсько-окупаційні війська минулої доби 50 разів порушували Мінські домовленості
    Російсько-окупаційні війська минулої доби 50 разів порушували Мінські домовленості

    Активні бойові дії тривали на всіх напрямках

    Упродовж минулої доби, 11 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил ситуація залишалася складною та контрольованою.

    Активні бойові дії тривали на всіх напрямках. Російсько-окупаційні війська минулої доби 50 разів порушували Мінські домовленості, з них 19 разів із застосуванням важкого озброєння.

    Окупанти вкотре, в порушення норм Міжнародного гуманітарного права, близько 20.00 11 травня обстріляли із 120-мм мінометів населений пункт Зайцеве.

    На Луганщині в районі населених пунктів Кримське, Троїцьке та Новозванівка інтенсивність боїв зростала з настанням темної пори доби.

    Більш напружена обстановка склалася на Донецькому напрямку, де цілодобово тривають бої в районах населених пунктів Верхньоторецьке, Кам’янка, Авдіївка, Опитне, Піски.

    Активні оборонні дії підрозділи Об’єднаних сил вели також в районах населених пунктів Гнутове та Широкине на Маріупольському напрямку.

    В результаті адекватної відповіді, за даними розвідки, знищено трьох та поранено чотирьох окупантів російсько-терористичних військ. Під час бойових дій трьох наших захисників було поранено та евакуйовано до шпиталю. Упродовж поточної доби, 12 травня, втрат немає.

    окупанти АТО бойовики на Донбасі Донбас Авдіївка
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