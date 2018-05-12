Ситуація на Донбасі залишається напруженою: поранено трьох військових

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Російсько-окупаційні війська минулої доби 50 разів порушували Мінські домовленості

Активні бойові дії тривали на всіх напрямках

Упродовж минулої доби, 11 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил ситуація залишалася складною та контрольованою.

Активні бойові дії тривали на всіх напрямках. Російсько-окупаційні війська минулої доби 50 разів порушували Мінські домовленості, з них 19 разів із застосуванням важкого озброєння.

Окупанти вкотре, в порушення норм Міжнародного гуманітарного права, близько 20.00 11 травня обстріляли із 120-мм мінометів населений пункт Зайцеве.

На Луганщині в районі населених пунктів Кримське, Троїцьке та Новозванівка інтенсивність боїв зростала з настанням темної пори доби.

Більш напружена обстановка склалася на Донецькому напрямку, де цілодобово тривають бої в районах населених пунктів Верхньоторецьке, Кам’янка, Авдіївка, Опитне, Піски.

Активні оборонні дії підрозділи Об’єднаних сил вели також в районах населених пунктів Гнутове та Широкине на Маріупольському напрямку.

В результаті адекватної відповіді, за даними розвідки, знищено трьох та поранено чотирьох окупантів російсько-терористичних військ. Під час бойових дій трьох наших захисників було поранено та евакуйовано до шпиталю. Упродовж поточної доби, 12 травня, втрат немає.