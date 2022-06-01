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    Новини

    Ситуація на півдні: окупанти гатять з «Піонів» по містах

    Снаряди нищили господарчі споруди, гаражі містян, пошкодили мережу електропостачання - Ситуація на півдні: окупанти гатять з «Піонів» по містах
    Снаряди нищили господарчі споруди, гаражі містян, пошкодили мережу електропостачання
    фото з відкритих джерел

    бойові дії тривають на лінії зіткнення, а ворог шукає, як протидіяти контрнаступу ЗСУ

    На лінії зіткнення на півдні країни тривають бойові дії: ЗСУ подекуди пішли в контрнаступ, однак окупанти намагаються їм протидіяти, і з цією метою підірвали мости через річку Інгулець в районі Давидового Броду та Великої Олександрівки. Про це йдеться в повідомленні оперативного командування «Південь» у фейсбуці.

    «Спецпідрозділами рашистів підірвано мости через річку Інгулець в районі Давидова Броду та Великої Олександрівки. Продовжуючи вкривати підступи до своїх позицій артилерійсько-мінометним вогнем, ворог не гребує обстрілами населених пунктів касетними боєприпасами з реактивних систем залпового вогню «Торнадо-С» та гармат ствольної далекобійної артилерії «Піон» калібром 203 мм», – йдеться у повідомленні.

    В ОК уточнили, що саме так учора був атакований Миколаїв.

    «Снаряди розривалися просто у дворі багатоквартирних будинків, нищили господарчі споруди, гаражі містян, пошкодили мережу електропостачання. В багатьох будинках вибиті шибки. Декілька снарядів розірвалися на городах приватних домогосподарств. Жертв та постраждалих немає», – повідомили військові.

    В ОК «Південь» додали, що бойові дії тривають на лінії зіткнення, а ворог шукає, як протидіяти контрнаступу ЗСУ.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Ситуація на півдні: окупанти гатять з «Піонів» по містах