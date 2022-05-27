Ситуація на півдні: ЗСУ зірвали атаку ворожого гелікоптера і приготували рашистам «сюрпризи»

«Маємо чим здивувати»

Позиції наших захисників на півдні 26 травня намагався атакувати російський гелікоптер. Проте він отримав гідну відповідь і почав відступити ще до того, як завдав удар. Про це розповіли в оперативному зведенні командування «Південь» за добу.

Проте поки не повідомляють, як саме змусили російських пілотів втікати.

Спосіб відповіді цьому російському Мі-24 не розкривають не випадково. Адже це має бути «сюрпризом» і для інших апаратів росіян. Проте зазначили, що це вдалося завдяки доцільно організованій обороні. Також зіграло свою роль і ефективне застосування відповідного озброєння на попередження.

«Ворожий пілот спішно ретирувався без застосування зброї. Враховуючи, що ворог може повторювати подібні напади, спосіб нашої відповіді ми поки не розкриваємо. Маємо ще, чим здивувати рашистів», – підсумували в оперативному командуванні.

Зазначили й те, що непогано протягом доби стріляли там по наземних цілях. Нашими підрозділами ракетно-артилерійського озброєння у взаємодії з авіацією було виконано понад 100 вогневих завдань.

Наразі вже підтверджене знищення 35 російських службовців та кілька бойових машин їхньої піхоти. Проте остаточні втрати ворога поки ще уточнюються.

Наразі росіяни планують наступ на Миколаївському та Криворізькому напрямках. За даними нашої розвідки, ворог на півдні проводить перегрупування та підсилює свої позиції. Мовиться як про техніку, так особовий склад. Коли саме вони хочуть почати активний наступ на Дніпропетровщині – невідомо. Проте наші захисники готові чинити опір там кожної миті.

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