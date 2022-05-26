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    Події в Україні

    Доба на сході: у ЗСУ було вдале «полювання»

    Наші захисники дають відсіч рашистам - Доба на сході: у ЗСУ було вдале «полювання»
    Наші захисники дають відсіч рашистам
    фото: president.gov.ua

    Майже дев’ять десятків окупантів знешкоджені

    Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Про це повідомила пресслужба угруповання.

    Сьогодні, 26 травня, наші воїни знищили:

    • особового складу – 87
    • БМП – 5
    • артилерійських систем – 3
    • мінометів – 2
    • АТТ – 3
    • вертольотів – 1
    • БПЛА – 1

    Нагадаємо, Генштаб повідомив, на яких напрямках окупанти досягли окремих «успіхів» .

    До слова, у небі над Донбасом збито ворожий гелікоптер Ка-52.

    Також Сили спецоперацій показали, як кара настигає рашистів, де би вони не ховалися (відео).

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація #stoprussia
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    Доба на сході: у ЗСУ було вдале «полювання»