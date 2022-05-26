Доба на сході: у ЗСУ було вдале «полювання»
Наші захисники дають відсіч рашистам
фото: president.gov.ua
Майже дев’ять десятків окупантів знешкоджені
Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Про це повідомила пресслужба угруповання.
Сьогодні, 26 травня, наші воїни знищили:
- особового складу – 87
- БМП – 5
- артилерійських систем – 3
- мінометів – 2
- АТТ – 3
- вертольотів – 1
- БПЛА – 1
Нагадаємо, Генштаб повідомив, на яких напрямках окупанти досягли окремих «успіхів» .
До слова, у небі над Донбасом збито ворожий гелікоптер Ка-52.
Також Сили спецоперацій показали, як кара настигає рашистів, де би вони не ховалися (відео).
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