Прогноз від Кулеби: рішення щодо постачання важкої зброї із США буде вирішальним для України

Очільник українського дипломатичного відомства заявив, щоб без реактивних систем залпового вогню ЗСУ не зможуть успішно протистояти російському наступу на Донбасі

«Ситуація гірша, ніж кажуть»

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) найбільш нагальною потребою, щоб протистояти наступу на Донбасі російських окупантів, які мають перевагу у важкому озброєнні. Про це він говорив у четвер, 26 грудня, під час прямої трансляції з Польщі у Twitter .

За його словами, військова ситуація у східних регіонах, де триває російський наступ, надзвичайно важка.

«Вона настільки жахлива, що, як кажуть люди, навіть гірша, ніж кажуть», – сказав Кулеба.

Єдиною відповіддю на агресію, яка може спрацювати, очільник українського зовнішньополітичного відомства назвав «більш важку зброю», маючи на увазі реактивні системи залпового вогню.

«Без неї ми не зможемо відкинути їх назад», – наголосив міністр.

Дмитро Кулеба назвав рішення Вашингтона з цього приводу «вирішальним» для України.

Нагадаємо, США готуються надати ЗСУ зброю, яка здатна переламати хід війни.

Раніше в Офісі президента заявили, що для деблокади Чорного моря треба не домовлятися з Росією, а надати Україні реактивні системи залпового вогню. Тому світ має домовитися про передачу Україні MLRS-систем та іншої необхідної важкої зброї.

Також повідомлялося, що Україна потребує більше важкого озброєння: високоточні ракети, ППО та реактивні системи залпового вогню MLRS.

Крім того, Пентагон оцінив ситуацію на сході та півдні України: на чиєму боці перевага.

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