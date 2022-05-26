У небі над Донбасом збито ворожий гелікоптер Ка-52
Оперативна обстановка на Донецькому і Луганському напрямках
Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили на Донбасі сьогодні, 26 травня, 12 атак ворога. Про це повідомила пресслужба ООС.
За добу вони знищили:
- 1 танк;
- 5 артилерійських систем;
- 5 одиниць бойової броньованої техніки;
- 5 ворожих автомобілів.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили ворожий гелікоптер Ка-52, крилату ракету та безпілотник «Орлан-10».
Окупанти обстріляли майже 50 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 60 цивільних об’єктів, з них: 55 житлових будинків, школу, видобувне підприємство, адмінбудівлю бази відпочинку, пожежну частину.
Загинуло дев’ятеро цивільних осіб, ще 14 – поранено.
Нагадаємо, Генштаб повідомив, на яких напрямках окупанти досягли окремих «успіхів».
Напередодні на Донбасі ЗСУ «мінусували» танки, безпілотники та артсистеми ворогів.
Також Арестович розповів, де на Донбасі наразі найгарячіші точки російського наступу.