У небі над Донбасом збито ворожий гелікоптер Ка-52

ЗСУ задали втрат рашистам і на землі, і в небі

Оперативна обстановка на Донецькому і Луганському напрямках

Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили на Донбасі сьогодні, 26 травня, 12 атак ворога. Про це повідомила пресслужба ООС.

За добу вони знищили:

1 танк;

5 артилерійських систем;

5 одиниць бойової броньованої техніки;

5 ворожих автомобілів.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили ворожий гелікоптер Ка-52, крилату ракету та безпілотник «Орлан-10».

Окупанти обстріляли майже 50 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 60 цивільних об’єктів, з них: 55 житлових будинків, школу, видобувне підприємство, адмінбудівлю бази відпочинку, пожежну частину.

Загинуло дев’ятеро цивільних осіб, ще 14 – поранено.

Нагадаємо, Генштаб повідомив, на яких напрямках окупанти досягли окремих «успіхів».

Напередодні на Донбасі ЗСУ «мінусували» танки, безпілотники та артсистеми ворогів.

Також Арестович розповів, де на Донбасі наразі найгарячіші точки російського наступу.

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