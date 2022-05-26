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    Події в Україні

    У небі над Донбасом збито ворожий гелікоптер Ка-52

    ЗСУ задали втрат рашистам і на землі, і в небі - У небі над Донбасом збито ворожий гелікоптер Ка-52
    ЗСУ задали втрат рашистам і на землі, і в небі
    фото ілюстративне, з відкритих джерел

    Оперативна обстановка на Донецькому і Луганському напрямках

    Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили на Донбасі сьогодні, 26 травня, 12 атак ворога. Про це повідомила пресслужба ООС.

    За добу вони знищили:

    • 1 танк;
    • 5 артилерійських систем;
    • 5 одиниць бойової броньованої техніки;
    • 5 ворожих автомобілів.

    Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили ворожий гелікоптер Ка-52, крилату ракету та безпілотник «Орлан-10».

    Окупанти обстріляли майже 50 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 60 цивільних об’єктів, з них: 55 житлових будинків, школу, видобувне підприємство, адмінбудівлю бази відпочинку, пожежну частину.

    Загинуло дев’ятеро цивільних осіб, ще 14 – поранено.

    Нагадаємо, Генштаб повідомив, на яких напрямках окупанти досягли окремих «успіхів».

    Напередодні на Донбасі ЗСУ «мінусували» танки, безпілотники та артсистеми ворогів.

    Також Арестович розповів, де на Донбасі наразі найгарячіші точки російського наступу.

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    Теги: росія окупанти Донбас ЗСУ війна Україна гелікоптер безпілотник окупація #stoprussia
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    У небі над Донбасом збито ворожий гелікоптер Ка-52