США готуються надати ЗСУ зброю, яка здатна переламати хід війни

Відправка РЗСВ може відбутися вже найближчими днями

Адміністрація Байдена готується збільшити кількість озброєнь, які вона має намір зрадити Україні. Очікується, що в списку нового озброєння з'являться і сучасні реактивні системи залпового вогню великої дальності MLRS. Про це повідомляє CNN.

Американська сторона схиляється до того, щоб відправити РСЗВ Україні в рамках нового великого пакета військової допомоги й допомоги у сфері безпеки, про який можуть оголосити вже наступного тижня.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента заявили, що для деблокади Чорного моря треба не домовлятися з Росією, а надати Україні реактивні системи залпового вогню. Тому світ має домовитися про передачу Україні MLRS-систем та іншої необхідної важкої зброї.

Також повідомлялося, що Україна потребує більше важкого озброєння: високоточні ракети, ППО та реактивні системи залпового вогню MLRS.

Також Пентагон оцінив ситуацію на сході та півдні України: на чиєму боці перевага.

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