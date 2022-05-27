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    США готуються надати ЗСУ зброю, яка здатна переламати хід війни

    Вашингтон може схвалити передачу Україні далекобійних систем MLRS &ndash; CNN - США готуються надати ЗСУ зброю, яка здатна переламати хід війни
    Вашингтон може схвалити передачу Україні далекобійних систем MLRS – CNN
    фото з відкритих джерел

    Відправка РЗСВ може відбутися вже найближчими днями

    Адміністрація Байдена готується збільшити кількість озброєнь, які вона має намір зрадити Україні. Очікується, що в списку нового озброєння з'являться і сучасні реактивні системи залпового вогню великої дальності MLRS. Про це повідомляє CNN.

    Американська сторона схиляється до того, щоб відправити РСЗВ Україні в рамках нового великого пакета військової допомоги й допомоги у сфері безпеки, про який можуть оголосити вже наступного тижня.

    Нагадаємо, раніше в Офісі президента заявили, що для деблокади Чорного моря треба не домовлятися з Росією, а надати Україні реактивні системи залпового вогню. Тому світ має домовитися про передачу Україні MLRS-систем та іншої необхідної важкої зброї.

    Також повідомлялося, що Україна потребує більше важкого озброєння: високоточні ракети, ППО та реактивні системи залпового вогню MLRS.

    Також Пентагон оцінив ситуацію на сході та півдні України: на чиєму боці перевага.

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    Теги: росія окупанти США ЗСУ війна Україна озброєння окупація #stoprussia
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    США готуються надати ЗСУ зброю, яка здатна переламати хід війни