Окупанти перекинули з Криму до Мелітополя колону військової техніки

Противник посилює війська на Запоріжжі танковим батальйоном

Протягом доби, 26 травня, на Запорізькому напрямку активних бойових дій противник не вів, але обстрілював позиції наших військ із мінометів, реактивної та ствольної артилерії, вів контрбатарейну боротьбу. Крім того, угруповання противника додатково посилено сформованим танковим батальйоном на танках Т-62. Про це повідомила Запорізька обласна військова адміністрація.

«Із Кримського півострова РФ перекидає свої сили – не лише сухопутні війська, а й повітряний та морський компоненти. Також відомо, що в бік Мелітополя з Криму проїхала колона військової техніки – приблизно два десятки тентованих вантажівок і стільки ж установок залпового вогню «Град», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Росія атакує південь України.

Крім того, Пентагон оцінив ситуацію на сході та півдні України: на чиєму боці перевага.

До слова, 25 травня росіяни випустили по Запоріжжю чотири ракети.

Напередодні повідомлялися нові подробиці та фото ракетного обстрілу Запоріжжя.

Як відомо, вороги змінили тактику: чого чекати і де буде наступ.

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