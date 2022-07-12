У Миколаєві прогриміли потужні вибухи

Перебувайте в укриттях

Під час повітряної тривоги в Миколаєві приблизно о 4:15 ранку пролунали вибухи. Про це повідомив у телеграмі міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Мер повідомив, що в місті пролунали потужні вибухи.

Мешканців Миколаєва просять не нехтувати сигналами тривоги і перебувати в укриттях.

Нагадаємо, удень стало відомо, що рашисти вдарили ракетами по Одещині. Окупанти випустили чотири ракети.

Не слід знімати на фото чи відео і викладати в мережу «прильоти», якщо такі є. Не ставайте коригувальниками ворожого вогню!

Тим часом ЗСУ на півдні «впевнено просуваються» – командування.

Також ЗСУ вразили ворожі склади боєприпасів в окупованому Токмаку (фото, відео) .

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