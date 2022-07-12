У Миколаєві прогриміли потужні вибухи
Перебувайте в укриттях
Під час повітряної тривоги в Миколаєві приблизно о 4:15 ранку пролунали вибухи. Про це повідомив у телеграмі міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.
Мер повідомив, що в місті пролунали потужні вибухи.
Мешканців Миколаєва просять не нехтувати сигналами тривоги і перебувати в укриттях.
Нагадаємо, удень стало відомо, що рашисти вдарили ракетами по Одещині. Окупанти випустили чотири ракети.
Не слід знімати на фото чи відео і викладати в мережу «прильоти», якщо такі є. Не ставайте коригувальниками ворожого вогню!
Тим часом ЗСУ на півдні «впевнено просуваються» – командування.
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