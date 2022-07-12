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    Події в Україні

    Ракетний удар по Миколаєву: мер показав фото наслідків

    Окупанти&nbsp;завдали ракетного удару по Миколаєву - Ракетний удар по Миколаєву: мер показав фото наслідків
    Окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву
    фото: Олександр Сєнкевич/Telegram

    В одному закладі поранений охоронець

    Від ворожих обстрілів пошкоджень зазнали дві лікарні у Миколаєві. У будівлях вибиті вікна, у деяких приміщеннях впала стеля. Про це повідомив міський голова Олександ Сєнкевич.

    «Персонал та пацієнти не постраждали. В одному закладі поранений охоронець», – йдеться в повідомленні.

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    Ракетний удар по Миколаєву: мер показав фото наслідків
    Ракетний удар по Миколаєву: мер показав фото наслідків
    Ракетний удар по Миколаєву: мер показав фото наслідків
    Ракетний удар по Миколаєву: мер показав фото наслідків
    Ракетний удар по Миколаєву: мер показав фото наслідків
    Ракетний удар по Миколаєву: мер показав фото наслідків
    Ракетний удар по Миколаєву: мер показав фото наслідків
    фото: Олександр Сєнкевич/Telegram

    Як повідомлялося, під час повітряної тривоги в Миколаєві приблизно о 4:15 ранку пролунали вибухи. Місцеві Telegram-канали писали про понад 20 вибухів.

    Згодом стало відомо, що російські загарбники завдали ракетного удару по Миколаєву.

    Нагадаємо, триває 139-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються стримати наступ підрозділів Сил оборони України на Півдні України та покращити своє тактичне положення на Донбасі.

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    Теги: росія окупанти війна Миколаїв Україна окупація #stoprussia
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    Ракетний удар по Миколаєву: мер показав фото наслідків