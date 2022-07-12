Ракетний удар по Миколаєву: мер показав фото наслідків

В одному закладі поранений охоронець

Від ворожих обстрілів пошкоджень зазнали дві лікарні у Миколаєві. У будівлях вибиті вікна, у деяких приміщеннях впала стеля. Про це повідомив міський голова Олександ Сєнкевич.

«Персонал та пацієнти не постраждали. В одному закладі поранений охоронець», – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, під час повітряної тривоги в Миколаєві приблизно о 4:15 ранку пролунали вибухи. Місцеві Telegram-канали писали про понад 20 вибухів.

Згодом стало відомо, що російські загарбники завдали ракетного удару по Миколаєву.

Нагадаємо, триває 139-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються стримати наступ підрозділів Сил оборони України на Півдні України та покращити своє тактичне положення на Донбасі.