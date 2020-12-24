Скандал на сесії у Маріуполі. ОПЗЖ намагалася блокувати прийняття бюджету міста на 2021 рік

Після тривалої перерви через бійку у сесійній залі, міський голова Вадим Бойченко все ж відновив роботу сесії і бюджет був проголосований

Представники ОПЗЖ заявили, що їхні пропозиції не почули, тому вони оточили трибуну, влаштували бійку

У Маріуполі представники фракції «Опозиційна платформа – За життя» намагалися зірвали роботу II сесії міськради. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Зазначається, що депутати зібралися для прийняття бюджету міста на 2021 рік.

«Представники ОПЗЖ заявили, що їхні пропозиції не почули, тому вони оточили трибуну, влаштували бійку і почали трощити меблі та техніку, зокрема, зламали мікрофон», ─ йдеться у повідомленні.

Міський голова Вадим Бойченко заявив, що сьогоднішній інцидент ─ ще один доказ того, що ОПЗЖ своїми діями блокує розвиток Маріуполя, який зараз є обласним центром Донецької області.

«Розкажіть, коли ви обіцяли запустити« Азовмаш», і чому він досі не працює. Ось ці питання ви повинні обговорювати і вирішувати, як депутати», ─ звернувся мер до протестуючих.

ЗМІ інформують, що після тривалої технічної перерви, що була оголошена через бійку у сесійній залі, міський голова Вадим Бойченко все ж відновив роботу сесії і бюджет був проголосований.

За словами міського голови, головний фінансовий документ максимально збалансований з ключових напрямів розвитку.

Він розроблений, ґрунтуючись на законах України і з урахуванням Стратегії розвитку Маріуполя на 2021 року.

«Робимо ще один впевнений крок до продовження розвитку Маріуполя. Протягом п'яти років депутати відкрито обговорювали бюджет. Новий документ пройшов вісім комісій. Кожна деталізовано розглядала свій блок», - підкреслив мер.

Як зазначила т.в.о. директора департаменту фінансів Анастасія Смородська, бюджет складений на основі макропоказників економічного і соціального розвитку.

У проєкті було враховано прогнозний обсяг доходів міського бюджету в розмірі 4 млрд 678 млн грн.