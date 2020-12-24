У Київраді бюджетне засідання: Кличко закликав ухвалити кошторис столиці

Мер Києва закликав депутатів ухвалити сьогодні бюджет столиці на 2021 рік

Мер Києва Віталій Кличко закликав депутатів Київради схвалити проєкт бюджету міста на 2021 рік. Також депутати мають ухвалити проєкт Програми економічного та соціального розвитку столиці на 2021-2023 роки. Про це він заявив на початку засідання Київської міської ради.

«Сьогодні у нас – дуже важливе засідання. Ми повинні ухвалити бюджет міста на наступний рік та програму соціально-економічного розвитку столиці. Кошторис, за яким столиця житиме в 2021 році, – сказав Кличко. – Проєкт бюджету, в умовах, коли треба буде і долати кризу, спричинену пандемією, і втілювати зміни в Києві, – збалансований. Так, доходи бюджету заплановані в сумі майже 60,5 млрд грн. Видатки – майже 57,8 млрд»

За його словами, основним напрямком фінансування залишиться сфера освіти – на неї передбачили 24,7 млрд грн. Це – 43% від запланованих видатків міського бюджету.

«Ми гарантуємо збільшення заробітної плати освітянам - будемо виплачувати працівникам галузі усі можливі надбавки. Ми продовжимо будівництво та реконструкцію дитячих садочків і шкіл. Будемо і далі створювати сучасні умови для виховання і навчання наших дітей», – зауважив міський голова.

Також триватиме ремонт столичних доріг, оновлення інфраструктури, в яку десятками років не вкладали коштів. На транспорт та дорожнє господарство в кошторисі Києва запланували 8,7 млрд грн. Це 15% бюджету міста.

«На охорону здоров’я ми плануємо спрямувати майже 5,7 млрд грн. Нагадаю, із квітня цього року медичні заклади столиці перейшли на державне фінансування, згідно з медичною реформою. Але місто не залишається осторонь і продовжує вкладати кошти в оновлення, ремонти медзакладів, у заміну застарілого обладнання на нове і сучасне», – наголосив Кличко.

Підтримує місто і медиків – столичні медичні працівники отримують муніципальну надбавку до зарплати. Так, тільки цього року на доплати медикам Київ виділив 1 млрд гривень. Наступного року міський голова запропонував збільшити надбавки.

«На минулому засіданні ми ухвалили зміни до програми «Здоров'я киян». На виплату надбавок працівникам медзакладів вторинної ланки ми передбачили понад 1,6 млрд грн. Тепер їх потрібно відобразити в проєкті бюджету. Зазначу, що ці зміни можна внести в рамках зменшення витрат на обслуговування державного боргу. І я подав відповідну поправку. Мова йде про 436 млн грн», – зауважив мер Києва.

Так, пропонується, щоб із січня наступного року лікарі отримували надбавку до зарплатні 5 тисяч гривень, середній медперсонал – 4 тисячі, молодший медичний персонал – 2 тисячі. Таке рішення депутати Київради схвалили, оскільки в Держбюджеті на 2021 рік не передбачена відповідна підтримка медичної галузі.

Разом з тим, понад 5 млрд грн у проєкті бюджету міста запланували на соціальний захист мешканців столиці. Зокрема, на сплату адресної допомоги соціально незахищеним киянам і підтримку ветеранів-захисників та їх родин. Триватимуть і соціальні програми.

Заплановано і збільшення зарплати працівникам бюджетної сфери міста та комунальникам.

«Я пропоную сьогодні ефективно попрацювати і ухвалити бюджет столиці, щоб Київ і надалі розвивався, втілював зміни, підтримував медиків і соціально-незахищених. Щоб кияни отримували комфорт і гідний сервіс у своєму місті», – підкреслив Віталій Кличко.