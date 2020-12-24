На батьківщині Зеленського міськрада планує зробити безкоштовний проїзд у громадському транспорті

Жителі міста їздитимуть за, так званими «картками криворіжця»

Міськрада Кривого Рогу ухвалила міський бюджет на 2021 рік, заклавши кошти на програму безкоштовного проїзду у громадському транспорті

На Дніпропетровщині у Кривому Розі з 1 травня запровадять безкоштовний проїзд для всіх містян. Про це повідомили у пресслужбі міськрад, пише Радіо Свобода.

Зазначається, що 23 грудня міськрада Кривого Рогу ухвалила міський бюджет на 2021 рік, заклавши кошти на цю програму.

«Жителі міста їздитимуть за так званими «картками криворіжця», а також ще належить розробити спеціальне програмне забезпечення», ─ йдеться у повідомленні.

Як поінформували в пресслужбі, уже з 1 січня проїзд у Кривому Розі проїзд стане безкоштовним для педагогів, медиків, соцпрацівників – працівників закладів комунальної власності. Загалом це 35 тисяч людей.

Міський бюджет Кривого Рогу на 2021 рік, який ухвалила міськрада, складає 7,6 млрд грн, понад 80% планують витратити на соціальну сферу. Скільки саме коштів піде на програму з безкоштовного проїзду, не повідомляється.

У проєкті бюджету йшлося про 116 млн грн на рік.

До відома, 6 грудня у другому турі виборів міського голови Кривого Рогу переміг висуванець партії «Опозиційна платформа – За життя» Костянтин Павлов. За нього проголосувало 56,97% виборців. Йому програв висуванець партії «Слуга народу», керівник гірничо-збагачувального комбінату Дмитро Шевчик (40% голосів).

Раніше мер Юрій Вілкул, який керував містом понад 10 років, відмовився брати участь у другому турі виборів.