  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Денис Казанський

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    З чого б Європі нас поважати, якщо ми самі себе на поважаємо?

    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Розсилка
    З чого б Європі нас поважати, якщо ми самі себе на поважаємо?

    Повернення Росії в ПАРЄ

    Мене не дивує те, що Росії повернули право голосу у ПАРЄ. Рано чи пізно це мало статися. Рано чи пізно скасують й інші санкції.

    Ми живемо у світі, яким правлять сила і великі гроші, тому буде і Північний потік-2 і ще багато чого. Можна ображатися на це, але образами точно нічого не змінити.

    А з чого б раптом Європі нас поважати, якщо ми самі себе на поважаємо? Вас обурює те, як голосувала Австрія? А те, що у нас кум Путіна вільно фінансує партію, балотується до парламенту та скуповує медіа вас не обурює? Уявіть собі якогось бюргера, який дізнається, що Медведчук, проти якого ввели санкції у США за діяльність, направлену проти українського суверенітету(!), абсолютно вільно себе почуває в Україні та готується завести фракцію у парламент.

    Перше ж логічне питання, яке у нього виникне: «чому я маю страждати, втрачати від санкцій заради якоїсь України, якщо ці люди самі не вважають за потрібне себе захищати? Вони кричать, що Путін їх окуповує, а самі легко пускають його представників до парламенту». І що ми можемо відповісти на це?

    Та ми смердючого мерзотника Струка не можемо притягти до відповідальності, який створював загони «ЛНР» та разом з Болотовим проводив «референдум» по відділенню Донбасу і хизувався цим. Якийсь дрібний бандюган з Луганська увесь державний апарат на х*ю крутив, вибачте, а ви кажете - ПАРЄ...

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    США санкції Путін референдум ПАРЄ Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Богдан Яременко
    Богдан Яременко

    Голова правління «Майдан Закордонних Справ»

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Тарас Чорновіл
    Тарас Чорновіл

    Журналіст, політичний діяч

    Олексій Голобуцький
    Олексій Голобуцький

    Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

    Сергій Таран
    Сергій Таран

    Політолог

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ