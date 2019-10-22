Скандал з хором Верьовки. Дружина Юзіка оприлюднила нові деталі



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Тетяна Корявченкова - помічниця і дружина народного депутата від «Слуги народу» Юрія Корявченкова (Юзіка) Фото: jetsetter.ua

Тетяна Корявченкова, помічниця і дружина нардепа Юрія Корявченкова заявила, що Юзік не знав деталі підготовки номеру, разом з тим вона не вважає виступ надто цинічним

Тетяна Корявченкова, помічниця і дружина народного депутата від «Слуги народу» Юрія Корявченкова заявила, що Юзік не знав деталі підготовки номеру, але вона не вважає виступ надто цинічним. Про це пише «Новое время».

Дружина парламентаря від «Слуги народу» Юрія Корявченкова прояснила деякі деталі підготовки номера, що стосуються її чоловіка.

За її інформацією, директор хору сам попросив депутата Корявченкова через нього зв’язатися з працівниками «Кварталу», які займаються підбором артистів. Крім того, подружжя не бачило номер до його показу на сцені.

«Юрій зустрічався з керівником хору, але не спілкувався про постановку, а лише передав його візитку в Студію Квартал-95. Він же не ходить на репетиції. Ми вже побачили виступ, коли прийшли на концерт разом з іншими глядачами», — пояснила вона.

Відповідаючи на запитання, чи здивував подружжя надмірно цинічний підтекст номеру, Корявченкова зазначила: «Особисто мене — ні. Не вважаю це цинізмом».

Зазначимо, що «Квартал 95» не збирається вибачатися за номер про підпал будинку Гонтаревої. Автори «Кварталу» наголосили, що саме політики, їхні дії та наслідки їх дій, які відчувають мільйони українців, дають нам привід для сатири

Як повідомлялося, в останньому випуску «Вечірнього кварталу» за 19 жовтня на телеканалі «1+1» гумористи разом з хором імені Верьовки висміяли підпал будинку колишньої голови Національного банки України Валерії Гонтаревої.

Відео скандального виступу 95 Кварталу і Хору Верьовки дивіться тут

Український бізнесмен Ігор Коломойський, про якого у пісні теж неопосередковано згадували, прокоментував номер фразою «браво» і зазначив, що найбільше йому сподобалася фраза «Валерія думає на Валерича».

Зазначимо, що художній керівник Національного хору імені Верьовки Зеновій Корінець заявив про цькування та погрози на свою адресу після виконання артистками хору пісні про пожежу в будинку ексголови Гонтаревої на концерті «Кварталу 95».

Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки заснований майже вісім десятиліть тому і об’єднує в своєму складі близько півтори сотні професійних співаків. Колектив відзначений численними національними та міжнародними нагородами. Його діяльність головним чином фінансується державою.

Як повідомляв «Главком», на 2018 рік у хор Верьовки налічував 155 людей, а держпідтримка становила 47 млн 779 грн.

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