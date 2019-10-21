«Квартал 95» не збирається вибачатися за номер про підпал будинку Гонтаревої



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У «Кварталі» наголосили, що саме політики, їхні дії та наслідки цих дій, які відчувають мільйони українців, дають нам привід для сатири

Студія «Квартал 95» прокоментувала номер про підпал будинку ексглави Нацбанку Валерії Гонтаревої.

У студії заявили, що «Квартал» - «це гостра політична сатира, так було, є і буде. Навіть, якщо це не подобається деяким політикам. Саме політики, їхні дії та наслідки їхніх дій, які відчувають мільйони українців, дають нам привід для сатири». йдеться у повідомленні на сторінці студії «Квартал 95» у Facebook.

У «Вечірньому кварталі» також відреагували на звинувачення міністра економіки про те, що жарти 95-го кварталу про підпал будинку Валерію Гонтареву негативно впливають на інвестклімат в Україні, оскільки більшість зовнішніх інвесторів сприймають Гонтареву як видатного реформатора

«Бажаємо вам успіхів, економічного стрибка і побільше інвесторів. Але, якщо щось піде не так, можете сміливо звинувачувати нас», - йдеться у повідомленні.

«Погодьтеся, з точку зору економіки дуже обґрунтованими будуть звучати такі тези, як: «Через жарт коміків «Вечірнього кварталу» гривня впала у п’ять разів»; «Зовнішній борг України зростає в тій самій пропорції, в якій зростає обличчя Євгена Кошового», - з іронією зазначили автори «Кварталу».

У повідомленні наголошується: «Наш гумор - наша головна зброя. І поки наша зброя гостра і різка, ми будемо з гордістю займатися своєю справою».

Крім того, працівники студії звернулися до міністра культури, молоді та спорту Володимира Бородянського і запросили його на наступну зйомку «Вечірнього кварталу», щоб той відразу після концерту сказав, за що йому соромно, а за що ні.

Вони також подякували колективу Національного академічного хору ім. Григорія Верьовки за виступ.

«Нам шкода, що заслужений колектив незаслужено піддається інформаційній атаці. Колектив не брав участі в написанні матеріалу, тому, будь ласка, поважайте його», - сказано в повідомленні.

Відео скандального виступу 95 Кварталу і Хору Верьовки дивіться тут

Як повідомлялось, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов вважає, що номер «95 кварталу» за участю хору ім. Верьовки про підпал будинку Гонтаревої негативно впливає на інвестиційний клімат в Україні.

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський вибачився перед Гонтаревою за участь хору ім. Верьовки в жарті «95 кварталу» про підпал її будинку.

Бородянський вважає, що публічне висміювання особистих трагедій людей на зразок підпалу будинку колишньої голови Національного банку України Валерії Гонтаревої є моделлю поведінки, яку варто присікати.

Як повідомлялося, в останньому випуску «Вечірнього кварталу» за 19 жовтня на телеканалі «1+1» гумористи разом з хором імені Верьовки висміяли підпал будинку колишньої голови Національного банки України Валерії Гонтаревої.

Український бізнесмен Ігор Коломойський, про якого у пісні теж неопосередковано згадували, прокоментував номер фразою «браво» і зазначив, що найбільше йому сподобалася фраза «Валерія думає на Валерича».

Зазначимо, що художній керівник Національного хору імені Верьовки Зеновій Корінець заявив про цькування та погрози на свою адресу після виконання артистками хору пісні про пожежу в будинку ексголови Гонтаревої на концерті «Кварталу 95».

Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки заснований майже вісім десятиліть тому і об’єднує в своєму складі близько півтори сотні професійних співаків. Колектив відзначений численними національними та міжнародними нагородами. Його діяльність головним чином фінансується державою.

Як повідомляв «Главком», на 2018 рік у хор Верьовки налічував 155 людей, а держпідтримка становила 47 млн 779 грн.

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