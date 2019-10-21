Стьоб за 30 тисяч гривень. Хто підставив хор Верьовки?

Співпраця «Вечірнього кварталу» з хором ім. Верьовки спровокувала гучний скандал

В уряді швидко скористались скандалом і завели пісню про те, щоб скасувати фінансування національних художніх колективів

Національний заслужений академічний український народний хор ім. Григорія Верьовки несподівано опинився в епіцентрі скандалу. В останньому випуску «Вечірнього кварталу» на каналі «1+1» славетний колектив разом з коміком Євгеном Кошовим переспівали відому пісню «Горіла сосна, палала на новий лад. Гумористичний номер висміював спалення будинку колишньої очільниці Нацбанку Валерії Гонтаревої: «Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала». Відомі політики, культурні діячі і навіть члени діючого уряду розцінили такий гумор на чужій біді як цинізм найвищої проби. При цьому головний акцент критичних публікацій робиться саме на участі Національного хору, який фінансується державою, у номері «Кварталу».

Цікаво, що телеверсія гумористичного шоу записувалась у Палаці Україна на початку минулого тижня. Тисячі глядачів, які першими побачили скандальний виступ, могли спровокували обговорення ще раніше, але розголос стався лише після того, як концерт вийшов в ефір каналу 1+1 минулої суботи.

Генеральний директор - художній керівник хору Зеновій Корінець заявив: у «Кварталі» його запевнили, що «це такий стьоб». «Вони ж з усіх стібаються. З президента, політиків. Нас попросили заспівати разом з Кварталом», - пояснив Корінець.

Керівник зазначив, що хор часто працює за контрактами. За його словами, цього разу «Квартал» заплатив їм 30 тис грн за виступ. Корінець наголосив, що ніколи і в думках не мав наміру говорити про щось антиукраїнське. На уточнююче питання журналістів 24 каналу, чи не боїться він якихось мітингів на концертах з приводу цього, він відповів: «так, можливо, на жаль».

Генеральний директор - художній керівник хору ім. Верьовки Зеновій Корінець. Фото: Укрінформ

Тим часом «Главкому» вдалось отримати інсайдерську інформацію від працівників Національного хору. Вони стверджують, що у колективі відчували загрозу і обговорювали, що спільний виступ з «Кварталом» міг спровокувати скандал, але не чекали «щоб такий». Хористи навіть спробували відмовитися все це співати, але аргументи були такими: «нас ніде не братимуть, керівника можуть поміняти і хор скоротити». Керівництво колективу буквально дало зрозуміти підлеглим, що на них тиснуть і потрібно погоджуватися.

За інформацією працівників хору Верьовки, номер, який показали минулої суботи в ефірі 1+1 не єдиний за участю колективу. «Наступного ефіру «Вечірнього кварталу» має бути продовження. Але вже про інше і не таке скандальне», - запевнив інсайдер.

За даними заступниці міністра культури, молоді та спорту Ірини Подоляк, на 2018 рік у хор Верьовки налічував 155 людей, а держпідтримка становила 47 млн 779 грн.

Тим часом суботнє відео «Вечірнього кварталу» з хором ім. Верьовки назбирало вже десятки тисяч дизлайків. Схвальних відгуків набагато менше.

Виступ хору ім. Верьовки, який називають візитівкою України, який відкриває кожну нову сесію Верховної Ради і співає на заходах найвищого рівня, викликав бурхливу реакцію користувачів соцмереж. Варто зазначити, не всі користувачі бачать проблему у такому жорсткому гуморі. Окремі вважають, що ситуацію спеціально розігрівають опоненти нинішньої влади, а прикладів політичних жартів «на грані» є багато не лише у країнах, на які рівняється Україна, а й навіть у Росії, яку назвати вільною державою точно не можна.

Першим «умити руки» вирішив профільний міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський. Чиновник засудив вчинок підвідомчого йому колективу і поспівчував колишній очільниці Нацбанку.

Бородянський вважає, що публічне висміювання особистих трагедій людей на зразок підпалу будинку колишньої голови Національного банку України Валерії Гонтаревої є моделлю поведінки, яку варто присікати.

У хорі таку позицію сприйняли насторожено. Вважають, що міністр тепер скористається ситуацією, по суті, спровокованою дружнім нинішній владі Кварталом, і може обмежити фінансування чи навіть піти на скорочення національного колективу. І ці побоювання вже за кілька годин виправдались. Заяву про можливе згортання фінансування зробила ще одна уповноважена особа з Мінкультспортмолоді. Заступниця Бородянського Ірина Подоляк вже вголос сумнівається, чи має держава фінансувати проєкти на зразок хору Верьовки.

Своє «фе» висловили й інші члени уряду. Міністр економіки Тимофій Милованов взагалі стверджує, що жарти 95-го кварталу про Гонтареву негативно впливають на інвестклімат в Україні.

Розголосом дружно скористалися і представники минулої влади. Соратниця Петра Порошенка Ірина Геращенко закликала хор імені Григорія Верьовки вибачитися за виконання з актором «Вечірнього кварталу» пісні про підпал будинку Гонтаревої.

У свою чергу нардеп Микола Княжицький з «Європейської солідарності» зауважує, що тексти 95 Кварталу досі вичитує сам Зеленський. Прямий натяк на те, що такий «жахивий» жарт санкціонував сам Зеленський.

Журналістка Марія Бровінська теж зауважила, що «усі жарти Квартала переглядає сам президент, а Гонтарева у день виходу скандального номеру святкувала свій день народження.

Депутатка Вікторія Сюмар з «Європейської солідарності» преконана, що «Горіла хата» - це не просто поганий жарт Кварталу з підспівуванням цілого хору Верьовки. «Це насправді ілюстрація політичної філософії правлячої партії».

Проте далеко не всі вважають подібний гумор цинічним. Депутат від проурядової «Слуги народу» Олександр Дубінський з іронією зауважив, що номер йому теж не сподобався, бо соліст фальшивив, мовляв, можна було б і краще заспівати про біду Гонтаревої.

Прихильники «слуг народу» поділяють іронію Дубінського.

Відома журналістка Ольга Мусафірова переконує, що такий гумор у цивілізованому світі цілком нормальне явище. І в українських реаліях співпраця політиків з культурними діячами не така поширена, як у світі. Можливо, саме тому і трапився такий розголос.

Експерт-міжнародник Наталія Іщенко висловила думку, що виступ хору і Кошового – «це зовсім не про культуру, а про політику, точніше, про суспільно-політичні настрої».

Сама Гонтарева у коментарі проєкту Радіо Свобода «Ньюзрум», коментуючи відео, заявила: «Це сором! Насміхатися над людським горем – це неможливо уявити у цивілізованому суспільстві!». Вона додала, що про номер дізналася від друзів.

«Щодо цинізму «95-го Кварталу» сумнівів давно нема. Але участь у цьому народного хору, це вже сором для всієї країни», - сказала вона.

Відповідаючи на питання, чи розглядала вона можливість замовлення цього номеру олігархом Ігорем Коломойським, Гонтарева зазначила: «Можливо, так і є. Я про це не думала».

Вона вважає, що скарга до суду у даному випадку не матиме результату: «Якщо позиватися до суду, то в мене грошей не вистачить на всі ці суди. А ще і суди повністю продажні на користь Коломойського. Ви це і самі бачите».

При цьому вона впевнена, що Коломойський в будь-якому разі заперечуватиме свою можливу причетність до номеру.

Зазначимо, що 20 жовтня Валерії Гонтаревій виповнилося 55 років.

Світлана Несчетна, «Главком»