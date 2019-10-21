І навіть смерть не зупинить їх. Як і чим жартують коміки у світі

Кадр з серіалу «Слуга народу»

Жарти на грані. Чому скандал з хором Верьовки – дитячі пустощі?

Початок робочого тижня в Україні розпочався з бурхливого обговорення… гумористичного шоу. ЗМІ та соцмережі вибухнули після того, як телеканал «1+1» випустив в ефір черговий випуск «Вечірнього кварталу». Концерт містив музичний номер, у якому висміювався факт пожежі у будинку ексголови Нацбанку Валерії Гонтаревої, яка нині мешкає в Лондоні. Пісню виконали комік «95 Кварталу» Євген Кошовий за участю дівочої частини Національного хору імені Верьовки. «Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала», «хата горить у Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Валерича» і «хата згоріла від стида», - заспівали вони.

Відомі політики, культурні діячі і навіть члени діючого уряду розцінили такий гумор як цинізм, сміх на чужій біді.

Гендиректор і художній керівник хору імені Верьовки Зеновій Корінець, який несподівано за один день став відомим на всю країну, розказав, що ідея номеру належала режисерам «Кварталу», і він «в якійсь мірі піддався на вмовляння». За участь в шоу колективу начебто заплатили 30 тис. грн. Корінець припускає, що на концертах хору тепер можуть бути мітинги та протести через скандал, у який потрапив колектив. Він також заявив про цькування та погрози на свою адресу після виконання хором пісні про пожежу.

У свою чергу «Квартал 95» не збирається вибачатися. У студії заявили, що «Квартал» - «це гостра політична сатира, так було, є і буде. Навіть, якщо це не подобається деяким політикам». Актори також відреагували на звинувачення міністра економіки Тимофія Мілованова у тому, що подібні жарти негативно впливають на інвестклімат в Україні: «Бажаємо вам успіхів, економічного стрибка і побільше інвесторів. Але, якщо щось піде не так, можете сміливо звинувачувати нас. Погодьтеся, з точку зору економіки, дуже обґрунтованими будуть звучати такі тези, як: «Через жарт коміків «Вечірнього кварталу» гривня впала у п’ять разів»; «Зовнішній борг України зростає в тій самій пропорції, в якій зростає обличчя Євгена Кошового».

Крім того, представники студії звернулися до міністра культури, молоді та спорту Володимира Бородянського, який теж розкритикував номер, і запросили його на наступну зйомку «Вечірнього кварталу», щоб той відразу після концерту сказав, за що йому соромно, а за що ні.

Насправді ж невдалі жарти на розважальних шоу, що стосуються особистого нещастя відомих людей, а то й смерті - не рідкість по всьому світі. І далеко не завжди виконавці вважають за потрібне вибачатися. Однак подібні скандали вкрай рідко виходять за межі Facebook чи Twitter та звинувачень керівництва медіа, в ефірі якого такі жарти прозвучали. Міністри чи депутати їх не коментують, а глави держав можуть хіба що стримано висловити незадоволення через прессекретаря. Поодинокі винятки трапляються, однак лише тоді, коли йдеться не менш ніж про честь корони.

Окремий вид невдалого гумору – це жарти російських коміків, особливо коли вони стосуються теми війни чи катастроф.

South Park та жарт про загиблого мисливця за крокодилами

Творці всесвітньо відомого мультсеріалу South Park у 2006 році висміяли знаменитого мисливця за крокодилами Стіва Ірвіна через кілька тижнів після його трагічної загибелі.

За сюжетом однієї із серій South Park, сатана зібрав гостей на вечірку, де серед запрошених з'явилися Гітлер, британська принцеса Діана та Стів Ірвін, з грудей якого стирчав скат. Як відомо, Ірвін загинув під час зйомок документального фільму. Біля берегів Австралії його серце проткнув хвостом з отруйним жалом скат.

Творці South Park відмовилися вибачатися за інцидент. Серіал продовжують знімати. З 1997 року ефір вже вийшло 297 серій.

Comedy woman і закатований генерал

У шоу Comedy woman посміялися над по-звірячому вбитим радянським генералом Дмитром Карбишевим. У своєму номері гумористи представили його смерть від холодних струменів води як щось смішне і дурне. Насправді ж ролик з’явився ще у 2013 році, але тоді пройшов непоміченим. Лише у 2018-у на нього звернув увагу режисер Нікіта Міхалков.

Нагадаємо, фашисти вивели на сильний мороз генерала та інших полонених, роздягнули та обливали холодною водою, поки у людей не зупинялись серця.

Щоправда, пізніше резидентка Comedy woman Наталя Мєдвєдєва вибачилась і пояснила жарт тим, що вона не знала, що генерал Карбишев – реальна людина, а не вигаданий персонаж. Шоу Comedy woman продовжує існувати, часто отримує теленагороди.

Roast і жарт про загиблого Пола Уокера

Під час запису шоу Roast 15 марта 2015 року на американському телеканалі Comedy Central прозвучав дуже невдалий жарт про загиблого актора Пола Уокера, зірку фільму «Форсаж-7». На зйомках були присутні популярний співак Джастін Бібер. Один з ведучих, Джеф Росс, промовив: «Гей ти, геть з дороги! - ось що Пол Уокер мав сказати тому дереву». «В минулому році Джастіна заарештували за перевищення швидкості. Шкода, він не з Уокером катався», - відповів співведучий Піт Девідсон.

Як відомо, Пол Уокер загинув в аварії в кінці листопада 2013 року.

Пол Уокер загинув в автокатастрофі

В ефір скандальний епізод таки не потрапив, телеканал його вирізав. До суду ніхто ні на кого не позивався.

Джонні Депп і Дональд Трамп

Два роки тому Джонні Депп невдало пожартував над президентом США Дональдом Трампом. Під час виступу на фестивалі в Гластобері артист заявив, що Трампу не варто було б відвідувати подібні заходи, оскільки це могло б для нього погано скінчитися.

«Коли востаннє актор вбивав президента? Це просто питання. Я ні на що не натякаю. До речі, це з’явиться в пресі, і це буде жахливо», - сказав актор.

У Білому домі про слова актора дізналися і не оцінили жарт. «Президент Трамп засуджує насильство в будь-якому вигляді, і дуже сумно, що такі, як Джонні Депп, не наслідують його приклад», - стримано прокоментували ситуацію у Вашингтоні.

Депп приніс вибачення за свої слова і пояснив, що не хотів нічого поганого, просто невдало пожартував. «У мене не було злого умислу. Я тільки намагався повеселитися, а не шкодити кому-небудь», - пояснив кіносуперстар.

З королівської родини краще не жартувати

Невдалий жарт про королівську родину коштував британському радіоведучому роботи – і це при тому, що жарт з’явився не в ефірі, а на його приватній сторінці у соцмережі. Після того, як стало відомо про народження сина у британського принца Гаррі та його дружини Меган Маркл, ведучий британської служби радіо BBC Денні Бейкер опублікував скандальний твіт. Допис містив фотографію пари, яка тримала за руку шимпанзе, одягненого в пальто, і під нею підпис: «Королівське немовля залишає лікарню».

Керівництво негайно відреагувало на скандальний допис співробітника і змусило його видалити. «Вибачте за мій жарт про маленького хлопця в шикарному костюмі, який декого трохи розбурхав. Як тільки зрозумів, що це образливо, я видалив його», — написав Бейкер, однак це його не врятувало від звільнення.

Ургант і жарт про червоного комісара

У квітні 2013 року Іван Ургант в ефірі кулінарної телепередачі «Смак» образив жителів України.

«Я порубав зелень, як червоний комісар жителів українського села», - заявив він під час приготування страви. Кінодраматург і актор Олександр Адабашьян, який також брав участь у зйомках передачі, підіграв Урганту - зазначив, що «струшує рештки жителів з ножа».

За кілька днів – під впливом хвилі обурення у мережі – Ургант перепросив у своєму Twitter. «Я прошу вибачення у всіх жителів України, яких зачепив мій недоречний коментар в останньому випуску програми «Смак», - зазначив він і призначив собі жартівливе покарання - зобов'язання готувати в цій передачі у наступні п’ять років тільки борщ, вареники і галушки.

Задорнов і жарт про малазійський Boeing

Одним з найбільш недоречних жартів вже покійного російського сатирика Михайла Задорнова був його виступ про жахливу катастрофу МН17, у причетності до якої світ звинувачує Росію. У своєму номері сатирик приписав слова прокурора Чусовського району Пермського краю Андрія Делієва представнику Держдепу США Джен Псакі.

«Малайзійський Boeing впав тому, що був важчий за повітря», - навів Задорнов нібито цитату Псакі.

Нагадаємо, що літак рейсу МН17, за даними дослідників і прокурорів, був збитий російським «Буком», який привезли на підконтрольний бойовикам Донбас з РФ, а після катастрофи лайнера вивезли назад. Тоді загинули 298 осіб.

Міністерство закордонних справ України обурювалося на Задорнова, однак не за жарти про Boeing, а за те, що той обзивав українців «єврохохлами».

Наталія Сокирчук, «Главком»