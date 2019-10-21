Керівник хору імені Верьовки заявив про погрози



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Художній керівник хору імені Григорія Верьовки Зеновій Корінець Фото: Укрінформ

Зеновій Корінець розказав, що стосовно організації виступу із хором контактували від ексучасника «Кварталу 95», нардепа зі «Слуги народу» Юрія Корявченкова

Художній керівник Національного хору імені Верьовки Зеновій Корінець заявив про цькування та погрози на свою адресу після виконання артистками хору пісні про пожежу в будинку ексголови Нацбанку Валерії Гонтаревої на концерті «Кварталу 95». Про це він сказав у коментарі Радіо Свобода.

«Цькування зараз почалися, погрози життю. Звичайно, там, у цьому виступі, нічого антидержавного не було. Проте некоректна ситуацією з Валерією Олексіївною сталася. Дійсно, я, мабуть, повинен вибачитися перед нею. Там стібали пана (Ігоря, - ред.) Коломойського і її», – сказав Корінець.

Він заявив, що стосовно організації виступу із хором контактували від колишнього учасника «Кварталу 95», народного депутата зі «Слуги народу» Юрія Корявченкова.

«Запропонував народний депутат Юрій Корявченков. Від нього контактували. Приїхала режисура «Кварталу». Вони сказали: «Ми хочемо щось таке українське, жартівливе» Показали цей текст. Я кажу: «Ви знаєте, тут стосовно хати – це неприємна ситуація». «Та ні, це всі стібуться, це інтернет. Усі стібуться, у тому числі й ми це робимо, це наша така програма, ми стібемося над усіма уже не один рік», – розповів Корінець.

У відповідь на запитання про можливе скасування державного фінансування хору він сказав: «Колектив тут ні до чого».

Як повідомлялося, в останньому випуску «Вечірнього кварталу» за 19 жовтня на телеканалі «1+1» гумористи разом з хором імені Верьовки висміяли підпал будинку колишньої голови Національного банки України Валерії Гонтаревої.

Відео скандального виступу 95 Кварталу і Хору Верьовки дивіться тут.

Український бізнесмен Ігор Коломойський, про якого у пісні теж неопосередковано згадували, прокоментував номер фразою «браво» і зазначив, що найбільше йому сподобалася фраза «Валерія думає на Валерича».

Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки заснований майже вісім десятиліть тому і об’єднує в своєму складі близько півтори сотні професійних співаків. Колектив відзначений численними національними та міжнародними нагородами. Його діяльність головним чином фінансується державою.

Як повідомляв «Главком», на 2018 рік у хор Верьовки налічував 155 людей, а держпідтримка становила 47 млн 779 грн.

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