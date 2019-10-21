Імпресаріо з мандатом: «слугою народу» «Юзіком» має зайнятися НАБУ

Ігор Мосійчук Народний депутат 8 скликання

Ігор Мосійчук

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юрій Корявченков користуючись статусом народного депутата ДОМОВИВСЯ з ДЕРЖАВНИМ хором про участь в КОМЕРЦІЙНОМУ концерті «95 кварталу», де раніше працював сам...

І знову «Юзік»... то білетіками під час пленарних засідань баригує, то за участь в концертах державного хору домовляється...

Про участь Національного заслуженого академічного українського народного хору України імені Григорія Верьовки в концертах 95 кварталу домовлявся - народний депутат від «Слуги Народу» Юрій Корявченков.

Як на мене то в діях Корявченкова на лице - корупція! Він користуючись статусом народного депутата ДОМОВИВСЯ з ДЕРЖАВНИМ хором про участь в КОМЕРЦІЙНОМУ концерті 95 кварталу де раніше працював сам... НАБУ має невідкладно перевірити і встановити роль народного депутата Юрія Корявченкова в цій комерційній оборудці. Хто? Як? Скільки? Кому? - платив. Читайте також: Стьоб за 30 тисяч гривень. Хто підставив хор Верьовки?

Джерело: блог Ігора Мосійчука

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