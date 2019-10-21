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    Думки вголос

    Імпресаріо з мандатом: «слугою народу» «Юзіком» має зайнятися НАБУ

    • Ігор Мосійчук

      Народний депутат 8 скликання

    • Розсилка
    Імпресаріо з мандатом: «слугою народу» «Юзіком» має зайнятися НАБУ

    Юрій Корявченков користуючись статусом народного депутата ДОМОВИВСЯ з ДЕРЖАВНИМ хором про участь в КОМЕРЦІЙНОМУ концерті «95 кварталу», де раніше працював сам...

    І знову «Юзік»... то білетіками під час пленарних засідань баригує, то за участь в концертах державного хору домовляється...

    Про участь Національного заслуженого академічного українського народного хору України імені Григорія Верьовки в концертах 95 кварталу домовлявся - народний депутат від «Слуги Народу» Юрій Корявченков.

    Як на мене то в діях Корявченкова на лице - корупція!

    Він користуючись статусом народного депутата ДОМОВИВСЯ з ДЕРЖАВНИМ хором про участь в КОМЕРЦІЙНОМУ концерті 95 кварталу де раніше працював сам...

    НАБУ має невідкладно перевірити і встановити роль народного депутата Юрія Корявченкова в цій комерційній оборудці. Хто? Як? Скільки? Кому? - платив.

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    Джерело: блог Ігора Мосійчука

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    скандал партія Слуга народу Квартал 95 Хор ім. Верьовки
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