Імпресаріо з мандатом: «слугою народу» «Юзіком» має зайнятися НАБУ
Юрій Корявченков користуючись статусом народного депутата ДОМОВИВСЯ з ДЕРЖАВНИМ хором про участь в КОМЕРЦІЙНОМУ концерті «95 кварталу», де раніше працював сам...
І знову «Юзік»... то білетіками під час пленарних засідань баригує, то за участь в концертах державного хору домовляється...
Про участь Національного заслуженого академічного українського народного хору України імені Григорія Верьовки в концертах 95 кварталу домовлявся - народний депутат від «Слуги Народу» Юрій Корявченков.
Як на мене то в діях Корявченкова на лице - корупція!
Він користуючись статусом народного депутата ДОМОВИВСЯ з ДЕРЖАВНИМ хором про участь в КОМЕРЦІЙНОМУ концерті 95 кварталу де раніше працював сам...
НАБУ має невідкладно перевірити і встановити роль народного депутата Юрія Корявченкова в цій комерційній оборудці. Хто? Як? Скільки? Кому? - платив.
Джерело: блог Ігора Мосійчука