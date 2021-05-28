Скандальний «кримнашист» дасть концерти в Україні (фото)

Джиган має бути притягнений до кримінальної відповідальності

Чергового артиста, який підтримує окупацію Криму, пустили в Україну. Про це розповів на своїй сторінці в Facebook Cергій Стерненко.

Громадянин країни-агресорки Денис Устименко-Вайнштейн (Джиган) у 2015 році незаконно проникнув на територію тимчасово окупованого Криму та здійснював там гастрольну діяльність.

«Цього року він брав участь у заході на підтримку окупації Криму в Москві. Попри це, йому дозволили дати концерти в Одесі та Києві, і пустили в Україну», – висловив обурення Сергій Стерненко.

Він додав, що СБУ і прикордонники вчергове не виконали вимог закону України «про статус іноземців та осіб без громадянства», який передбачає обов’язкову заборону в’їзду для іноземців, які незаконно відвідували окуповані території та перетинали наш кордон поза межами пунктів пропусків ДПСУ.

Відомо, що Джиган є близьким соратником Тіматі, який неодноразово підтримував агресію проти України.

Стерненко наголосив на тому, що в діях артиста цілком вбачається наявність складу злочину за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і суверенітет України) та ст. 111 (державна зрада). «Джиган має бути негайно затриманий та притягнений до кримінальної відповідальності», – резюмував він.

Додамо, що неоднозначна співачка Ані Лорак, яка дуже полюбляє гастролювати Росією, випустила нову пісню під назвою «Роздягнена».