«Роздягнена». Ані Лорак випустила нову пісню для гастролів містечками Росії

Найближчі пів року Лорак виступатиме лише в Росії

Ані Лорак втекла в Росію, яка розв'язала війну проти України

Неоднозначна співачка Ані Лорак, яка дуже полюбляє гастролювати Росією, випустила нову пісню під назвою «Роздягнена». Про це артистка написала на своїй сторінці в Instagram.

Кароліна звернулася до своїх шанувальників: «Найбільш довгоочікуваний реліз. Пісня, на яку ви чекали цілий рік. Саундтрек цього літа, наповнений сонцем і любов'ю, теплом і світлом. Моя особиста історія про найсвітліше почуття на землі. Якщо на вашому шляху зустрічається кохання – тримайте його міцніше».

Відеороботу на пісню зірка ще не показала, але фанати уже оцінили бірюзову сукню з високими розрізами, в якій Кароліна позувала на пляжі.

Додамо, що артистка подякувала всій команді за створення нового літнього хіта.

Нагадаємо, що Ані Лорак, яка довгий час живе та працює в Росії, оприлюднила свій графік гастролей. Він розписаний до кінця лютого 2022 року. Із нього видно, що найближчі пів року Лорак виступатиме лише в Росії. При чому окрім концертних майданчиків великих міст у турі значаться концерти в Орехово-Зуєво та у Барвисі під Москвою. У містечку Орєхово-Зуєво Лорак виступила 27 травня.

Нещодавно Лорак зізналася у позашлюбних стосунках – з нинішнім тренером угорського «Ференцвароша» Сергієм Ребровим.

Співачка у січні цього року вже відвідувала Київ. Тоді підписники в коментарях нагадали, що під час Революції Гідності Ані Лорак втекла в Росію, яка розв'язала війну проти України.

Раніше Міністр культури Олександр Ткаченко пояснив, чому Кіркоров та Ані Лорак й досі народні артисти України.

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