Путін і Лукашенко обговорять передачу дівчини Протасевича в Росію

Софії Сапезі загрожує у Білорусі до 12 років позбавлення волі

Кремль обіцяє «робити все необхідне для захисту прав російської громадянки»

Президенти Білорусі та Росії Олександр Лукашенко та Володимир Путін під час зустрічі 28 травня у Сочі обговорять питання Софії Сапеги, яку білоруські силовики арештували разом з засновником Nexta Романом Протасевичем.

Про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, пише російське агентство «Тасс».

«Скоріш за все буде порушуватися питання російської громадянки, яка була затримана і знаходиться в слідчому ізоляторі в Мінську. Де-юре, безумовно, (російська сторона – ред.) може підняти це питання (переведення Сапеги в РФ, – ред.). У будь-якому випадку будемо робити все необхідне для захисту прав російської громадянки», – сказав він.

Пєсков зазначив, що захист прав Сапеги може здійснюватися у різних форматах, враховуючи «особливий характер міждержавних стосунків».

За інформацією ЗМІ затриману разом з білоруським журналістом Романом Протасевичем його дівчину Софію Сапегу визнали підозрюваною у справі про розпалювання ворожнечі. За цією статтею їй загрожує до 12 років позбавлення волі.

Раніше дівчину Протасевича арештували на два місяці. Вона записала «зізнання». На відео Сапега говорить, що є редактором Telegram-каналу «Чорна книга Білорусі», який публікує персональні дані білоруських силовиків.

Зазначимо, після затримання росіянку помістили до слідчого ізолятора у Мінську.

Нагадаємо, 23 травня стало відомо про те, що в аеропорту Мінська екстрено сів літак Ryanair через повідомлення про вибухівку на борту.

Згодом стало відомо, що білоруські силовики затримали колишнього головного редактора Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, що перебував на його борту. Для того, щоб примусити літак сісти, в повітря були підняті винищувачі МіГ-29. При цьому незадовго до вильоту Протасевич повідомив про стеження за ним в аеропорту Афін.

Після цього міжнародні авіакомпанії почали змінювати маршрути своїх літаків, щоб вони не входили в повітряний простір Білорусі.