Поки наша армія воює на Донбасі... Українська агенція Banda вирішила поколабитися з росіянами

Агенція Setters відкрито підтримує агресію. І вішає в офісі прапори динири

Ну що?

Поки ми тут виганяємо Моргенштерна та Басту на.... Поки наша армія боронить наш сон на Сході. Що роблять наші й... креакли?

Правильно, колабляться з росіянами.

На 8 році війни комунікаційна агенція @Banda колабиться з агенцією рашки Setters. Вишенька на торті – що контора Banda має державні підряди. Тому росіянам навіть булки напрягати не треба, аби застосувати софт павер – просто треба поколабитись.

Як вишенька на торті – агенція Setters відкрито підтримує агресію. І вішає в офісі прапори динири.

«все буде дружба, да?»

Я розумію, на... дружба з росіянами Фірташу чи Бойку, чи Медведчуку, чи нашим старим обкомівцям, які на більше аніж украсти і сісти на схему із РФ нездатні.

Як на мене сучасна і реально прогресивна агенція – бере натхнення не в Пітєрє. А в Польщі, Німеччині, Лондоні та Лос Анджелесі – всі варті уваги тенденції йдуть звідти.

Наступні роки Росія не лізтиме сюди зброєю. Вона гратиме на амбіціях тих, хто хоче як ні в чому не бувало тусіть по осєннєму Пітєру.

Хоча хто щось погане скаже Вржещу? Він же кращий друг «Хлєбного» і Птушкіна, який щиро дивувався у Дудя, що лікар із Запоріжжя...спілкується українською мовою. Ну-ну.

І не розказуйте мені про те, що без Росії креативній людині нема чого робить. Наша Саша Самсонова топовий фотограф Голівуду – знімає обкладинки, Кардашьянів і кліпи Pink. В Пітєр не поїхала.

PS. Це таки прапор Динири. Цікаво, Вржещу, який родом із Джанкоя не муляє, що Крим і шмат Донбасу під окупацією?

Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

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