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  3. Марина Данилюк-Ярмолаєва
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    Думки вголос

    Поки наша армія воює на Донбасі... Українська агенція Banda вирішила поколабитися з росіянами

    Поки наша армія воює на Донбасі... Українська агенція Banda вирішила поколабитися з росіянами

    Агенція Setters відкрито підтримує агресію. І вішає в офісі прапори динири

    Ну що?

    Поки ми тут виганяємо Моргенштерна та Басту на.... Поки наша армія боронить наш сон на Сході. Що роблять наші й... креакли?

    Правильно, колабляться з росіянами.

    На 8 році війни комунікаційна агенція @Banda колабиться з агенцією рашки Setters. Вишенька на торті – що контора Banda має державні підряди. Тому росіянам навіть булки напрягати не треба, аби застосувати софт павер – просто треба поколабитись.

    Як вишенька на торті – агенція Setters відкрито підтримує агресію. І вішає в офісі прапори динири.

    «все буде дружба, да?»

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    Поки наша армія воює на Донбасі... Українська агенція Banda вирішила поколабитися з росіянами
    Поки наша армія воює на Донбасі... Українська агенція Banda вирішила поколабитися з росіянами
    Поки наша армія воює на Донбасі... Українська агенція Banda вирішила поколабитися з росіянами

    Я розумію, на... дружба з росіянами Фірташу чи Бойку, чи Медведчуку, чи нашим старим обкомівцям, які на більше аніж украсти і сісти на схему із РФ нездатні.

    Як на мене сучасна і реально прогресивна агенція – бере натхнення не в Пітєрє. А в Польщі, Німеччині, Лондоні та Лос Анджелесі – всі варті уваги тенденції йдуть звідти.

    Наступні роки Росія не лізтиме сюди зброєю. Вона гратиме на амбіціях тих, хто хоче як ні в чому не бувало тусіть по осєннєму Пітєру.

    Хоча хто щось погане скаже Вржещу? Він же кращий друг «Хлєбного» і Птушкіна, який щиро дивувався у Дудя, що лікар із Запоріжжя...спілкується українською мовою. Ну-ну.

    І не розказуйте мені про те, що без Росії креативній людині нема чого робить. Наша Саша Самсонова топовий фотограф Голівуду – знімає обкладинки, Кардашьянів і кліпи Pink. В Пітєр не поїхала.

    PS. Це таки прапор Динири. Цікаво, Вржещу, який родом із Джанкоя не муляє, що Крим і шмат Донбасу під окупацією?

    Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

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    Теги: Крим Росія сепаратизм
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    Поки наша армія воює на Донбасі... Українська агенція Banda вирішила поколабитися з росіянами