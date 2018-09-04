Скандальний політтехнолог Грановський стверджує, що лідер Аграрної партії Скоцик просив $50 млн у Коломойського



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Володимир Грановський

Грановський запевняє, що Скоцик зізнавався йому, що давав доручення таємно проводити перемовини з Ігорем Коломойським

Голова Аграрної партії Віталій Скоцик вів перемовини щодо фінансування своєї виборчої кампанії з олігархом Ігорем Коломойським. Про це написав політтехнолог Володимир Грановський у своєму «фейсбуці».

Грановський запевняє, що Скоцик особисто зізнавався йому, що давав доручення раднику таємно від керівництва партії проводити перемовини з Ігорем Коломойським і такі перемовини відбулися. Нібито Скоцик пояснював зв'язок з олігархом відсутністю бюджету для його участі у президентській виборчій кампанії. При цьому технологи переконували його, що участь в президентських перегонах стане непоправним ударом по репутації партії.

«Ви стверджували, що партія на виборах в Раду набере не менше 30%, а ви в президентській кампанії пройдете до другого туру і маєте всі шанси стати президентом, – пише Грановський, звертаючись до Скоцика. – Тоді я ставився до цього як до маячні недосвідченого політика, але зараз я розумію, що це було частиною плану. Під великий проект потрібні великі гроші, а цих грошей всередині партії не було, і тоді ви могли б пояснити, чому і навіщо ви змушені вступати в такі складні й заплутані стосунки з олігархами, оскільки тільки вони можуть дати бюджет в 50 млн доларів (сума, яка з ваших вуст багаторазово згадувалася на різних внутрішньопартійних зустрічах) і надати необхідний обсяг телевізійного ефіру».

Заява Грановського стала відповіддю на звинувачення Скоцика, який стверджує, що «проросійські» сили – Грановський та «протимошенківське» крило (Михайло Поживанов, Олег Корбан та Володимир Шандра) – почали спробу захоплення влади в Аграрній партії. Політтехнолог Володимир Грановський, що співпрацював з Аграрною партією, вважається близьким до Віктора Медведчука. Грановському приписують авторство карти з поділом українців на три сорти, яка використовувалась на президентських виборах 2004-го року.

Детальніше про конфлікт в Аграрній партії читайте в матеріалі Жнива політичних рейдерів. Хто поклав лапу на Аграрну партію?