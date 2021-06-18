У справі MH17 завершили демонстрацію всіх доказів

Експерти прийшли до висновку, що літак збили саме ракетою 9М38М1 з ЗРК «Бук»

Прокуратура доповнила найбільш важливі докази, представлені судом раніше

У суді у справі про катастрофу рейсу MH17 в 2014 році завершили демонстрацію всіх доказів. Зокрема, обговорювалася роль одного з підозрюваних Ігоря Гіркіна. Про це повідомляє NOS.

Прокуратура доповнила найбільш важливі докази, представлені судом раніше.

У справі MH17 суд в основному покладається на прослуховувані телефонні розмови сепаратистів на Донбасі.

17 червня під час виступу прокуратури з'ясувалося, що велике значення у справі мають вежі передачі. Таким чином, судді знають, де були задіяні особи під час транспортування зброї, запуску ракети та її утилізації.

Також російський авіаексперт Вадим Лукашевич заявив, що в суді в Гаазі під час розгляду справи про катастрофу рейсу MH17 були підтверджені факти прямої вогневої підтримки бойовиків на Донбасі Росією.

Нагадаємо, Спільна слідча група (JIT), яка розслідувала катастрофу MH17 на Донбасі, відхилила покази двох свідків. Вони стверджували, що ракета була запущена нібито з боку Амвросіївки, яка на липень 2014 року була під контролем України.

Раніше один зі свідків у справі про збиття боїнга МН17 заявив, що бачив «Бук» і випущену ракету. Чоловік був у складі розвідгрупи сепаратиста Леоніда Харченка, який є одним із підсудних у цій справі.

Боїнг, який летів із Амстердама в Куала-Лумпур, збили на тимчасово окупованій території Донеччині у липні 2014-го року. Всі пасажири та екіпаж літака загинули.

Цього тижня на суді в Гаазі у справі про катастрофу MH17 на Донбасі голландські експерти повідомили про витяг з тіл загиблих і їх речей 370 металевих фрагментів. За словами судді, літак перебував у справному стані, а екіпаж був підготовлений до польоту. Також на суді в Гаазі показали фото уламків ракети «Бук», яка могла збити літак. Передбачається, що цю ракету привезли на окупований Донбас російські війська.