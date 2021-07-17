Дипломати пʼяти країн прийняли спільну заяву до роковини загибелі МН17

Соняшники на меморіалі символізують землю Донбасу, над якою було збито літак

Глави МЗС єдині в бажанні покарати терористів

Глави МЗС України, Австралії, Бельгії, Малайзії і Нідерландів у своїй спільній заяві до роковини загибелі 17 липня 2014 року пасажирського рейсу МН17 над Донбасом наголосили на необхідності встановлення істини в цій справі. Текст документу розміщено на сторінці закордонного відомства України

«Наші думки залишаються з тими, хто загинув на борту, з їх сім'ями і близькими. Для нас вкрай важливо залишатися непохитними перед зобов'язаннями по встановленню істини, правосуддя і притягнення винних до відповідальності», – йдеться в повідомленні. Сторони також відзначили «важливість збереження прихильності у встановленні істини, справедливості».

«Ми вдячні за співпрацю відповідним слідчим органам і підтверджуємо повну підтримку їхніх зусиль по встановленню справжніх причин того, що сталося», – йдеться в повідомленні.

Крім того, «міністри висловили впевненість в незалежному, відкритому і неупередженому кримінальне переслідування передбачуваних злочинців».

З приводу роковин загибелі літака сьогодні в Нідерландах оголошено хвилину мовчання.

Дипломати українського посольства в цій країні сьогодні також взяли у жалобних заходах.

Також Європейський союз закликав Росію взяти на себе відповідальність і в повній мірі співпрацювати в справі про катастрофу MH17 в небі над Донбасом.

Президент України Володимир Зеленський до сьомої річниці збиття на Донбасі літака MH17 наголосив, що буде докладено всіх зусиль, аби встановити правду та покарати винних у цій трагедії, однак в своїй заяві ні словом не згадав щодо причетності Росії до катастрофи.