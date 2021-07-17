Річниця катастрофи MH17: ЄС закликає Росію взяти на себе відповідальність

Європейський Союз як і раніше відчуває глибоке співчуття до всіх, хто втратив своїх близьких

Європейський союз закликав Росію взяти на себе відповідальність і в повній мірі співпрацювати в справі про катастрофу MH17 в небі над Донбасом. Про це сказано заяві голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля від імені всіх 27 держав-членів ЄС.

Боррель заявив, що Європейський Союз як і раніше відчуває глибоке співчуття до всіх, хто втратив своїх близьких.

На початку 2020 року прокуратура Нідерландів пред’явила звинувачення чотирьом підозрюваним у справі щодо катастрофи рейсу MH17 над Донбасом.

Серед підозрюваних: Сергій Дубинський (позивний Хмурий), Ігор Гиркин (позивний Стрілець), Олег Пулатов (позивний Гюрза), Леонід Харченко (позивний Крот).

Пасажирський Boeing-777 малайзійських авіаліній, що виконував рейс МН17 з Амстердама в місто Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ над окупованих Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебувало 283 пасажири і 15 членів екіпажу. Всі вони загинули.

Об'єднана слідча група, яка веде міжнародне розслідування катастрофи Боїнга МН17, зробила висновок, що літак був збитий ракетою, випущеною зенітно-ракетним комплексом Бук поблизу населеного пункту Сніжне. При цьому слідчі впевнені, що ракетний комплекс був доставлений в Україну з Росії.

Нагадаємо, Спільна слідча група (JIT), яка розслідувала катастрофу MH17 на Донбасі, відхилила покази двох свідків. Вони стверджували, що ракета була запущена нібито з боку Амвросіївки, яка на липень 2014 року була під контролем України.

Раніше один зі свідків у справі про збиття боїнга МН17 заявив, що бачив «Бук» і випущену ракету. Чоловік був у складі розвідгрупи сепаратиста Леоніда Харченка, який є одним із підсудних у цій справі.

Боїнг, який летів із Амстердама в Куала-Лумпур, збили на тимчасово окупованій території Донеччині у липні 2014-го року. Всі пасажири та екіпаж літака загинули.

Цього тижня на суді в Гаазі у справі про катастрофу MH17 на Донбасі голландські експерти повідомили про витяг з тіл загиблих і їх речей 370 металевих фрагментів. За словами судді, літак перебував у справному стані, а екіпаж був підготовлений до польоту. Також на суді в Гаазі показали фото уламків ракети «Бук», яка могла збити літак. Передбачається, що цю ракету привезли на окупований Донбас російські війська.