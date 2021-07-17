Зеленський про збиття літака MH17: Відповідальність – неминуча
Сьогодні минає сім років з часу катастрофи малайзійського літака рейсу MH17
«Сум та біль у наших серцях у сьому річницю жахливої трагедії та невимовного злочину» – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський до сьомої річниці збиття на Донбасі літака MH17 наголосив, що буде докладено всіх зусиль, аби встановити правду та покарати винних у цій трагедії
Про це український президент написав у своєму Twitter.
Зеленський переконаний, що відповідальність для винуватців трагедії – неминуча.
«Сум та біль у наших серцях у сьому річницю жахливої трагедії та невимовного злочину, який пам’ятатиме увесь світ. 298 загиблих рейсу MH17. Неможливо повірити, що це сталося в сучасному світі. Співчуваю. Докладаємо усіх зусиль для встановлення правди. Відповідальність – неминуча!» – зазначив український президент.
Нагадаємо, Європейський союз закликав Росію взяти на себе відповідальність і в повній мірі співпрацювати в справі про катастрофу MH17 в небі над Донбасом. ЄС як і раніше відчуває глибоке співчуття до всіх, хто втратив своїх близьких.
До слова, Цього тижня на суді в Гаазі у справі про катастрофу MH17 на Донбасі голландські експерти повідомили про витяг з тіл загиблих і їх речей 370 металевих фрагментів. За словами судді, літак перебував у справному стані, а екіпаж був підготовлений до польоту. Також на суді в Гаазі показали фото уламків ракети «Бук», яка могла збити літак. Передбачається, що цю ракету привезли на окупований Донбас російські війська.
Як повідомлялося, сьогодні минає сім років з часу катастрофи над зоною збройного конфлікту на Донбасі малайзійського літака «Боїнг-777» рейсу MH17, в результаті якої загинули 298 людей.