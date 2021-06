ЄСПЛ визначив дату слухань у справі України та Нідерландів проти РФ

Засідання Великої Палати ЄСПЛ у справі Україна та Нідерланди проти Росії призначено на 24 листопада

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визначився з датою початку слухань у справі України та Нідерландів проти Російської Федерації. Вони почнуться в листопаді. Про це у Facebook повідомив заступник міністра юстиції – уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Іван Ліщина.

«Засідання Великої Палати ЄСПЛ у справі Ukraine and the Netherlands v. Russia (nos. 8019/16, 43800/14 and 28525/20) призначено на 24 листопада 2021 року», – пише Ліщина.

Чиновник також опублікував скрін із сайту суду. Згідно з ним, засідання заплановане на 09:15.

Зазначимо, минулого року Нідерланди подали позов до ЄСПЛ проти Росії, пов’язаний з катастрофою літака рейсу МН17 на Донбасі влітку 2014 року. У позові російську сторону називають відповідальною за порушення трьох статей Європейської конвенції з прав людини.

Нагадаємо, Спільна слідча група (JIT), яка розслідувала катастрофу MH17 на Донбасі, відхилила покази двох свідків. Вони стверджували, що ракета була запущена нібито з боку Амвросіївки, яка на липень 2014 року була під контролем України.

Раніше один зі свідків у справі про збиття боїнга МН17 заявив, що бачив «Бук» і випущену ракету. Чоловік був у складі розвідгрупи сепаратиста Леоніда Харченка, який є одним із підсудних у цій справі.

Боїнг, який летів із Амстердама в Куала-Лумпур, збили на тимчасово окупованій території Донеччині у липні 2014-го року. Всі пасажири та екіпаж літака загинули.

Цього тижня на суді в Гаазі у справі про катастрофу MH17 на Донбасі голландські експерти повідомили про витяг з тіл загиблих і їх речей 370 металевих фрагментів. За словами судді, літак перебував у справному стані, а екіпаж був підготовлений до польоту. Також на суді в Гаазі показали фото уламків ракети «Бук», яка могла збити літак. Передбачається, що цю ракету привезли на окупований Донбас російські війська.