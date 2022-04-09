Скільки військових частин армії РФ в Україні стали небоєздатними. Журналісти оприлюднили цифри

Йдеться про щонайменше 120 батальйонно-тактичних груп противника

Чверть російських сил вторгнення в Україні стала фактично недієздатною. Про це повідомили у CNN, посилаючись на власних інформаторів у колі європейських політиків.

Російські військові втратили боєздатність та дієздатність через важкі втрати, погану логістику та забезпечення.

З приблизно 120 батальйонно-тактичних груп, задіяних у вторгненні в Україну, через шість тижнів після початку війни приблизно 29 із них втратили бойовий потенціал.

Щоб якось поліпшити ситуацію, російське командування почало укрупнювати та об'єднувати батальйонно-тактичні групи.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що приблизно 20% бойової потужності РФ вже знищено в Україні.

Росія вже втратила від 15 до 20% бойової потужності, яку виділила проти України з початку вторгнення.