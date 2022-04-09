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    Скільки військових частин армії РФ в Україні стали небоєздатними. Журналісти оприлюднили цифри

    Російська армія почала втрачати в Україні боєздатність - Скільки військових частин армії РФ в Україні стали небоєздатними. Журналісти оприлюднили цифри
    Російська армія почала втрачати в Україні боєздатність
    фото з відкритих джерел

    Йдеться про щонайменше 120 батальйонно-тактичних груп противника

    Чверть російських сил вторгнення в Україні стала фактично недієздатною. Про це повідомили у CNN, посилаючись на власних інформаторів у колі європейських політиків.

    Російські військові втратили боєздатність та дієздатність через важкі втрати, погану логістику та забезпечення.

    З приблизно 120 батальйонно-тактичних груп, задіяних у вторгненні в Україну, через шість тижнів після початку війни приблизно 29 із них втратили бойовий потенціал.

    Щоб якось поліпшити ситуацію, російське командування почало укрупнювати та об'єднувати батальйонно-тактичні групи.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що приблизно 20% бойової потужності РФ вже знищено в Україні.

    Росія вже втратила від 15 до 20% бойової потужності, яку виділила проти України з початку вторгнення.

    Теги: росія війна військові Україна
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    Скільки військових частин армії РФ в Україні стали небоєздатними. Журналісти оприлюднили цифри