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    Російська армія розвалюється: до війська вже беруть наркоманів і алкоголіків

    Російське військов зазнає великих втрат в ході війни в Україні - Російська армія розвалюється: до війська вже беруть наркоманів і алкоголіків
    Російське військов зазнає великих втрат в ході війни в Україні

    У РФ загострюється проблема комплектування війська якісним персоналом

    Російські окупанти продовжують вживати заходів з метою відновлення боєздатності своїх підрозділів, поповнення боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів з метою підготовки до відновлення наступальних дій. Але у них виникають серйозні проблеми. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в ранковому зведенні 26 березня.

    «Під час комплектування підрозділів, що мають суттєві втрати під час ведення бойових дій з силами оборони, внаслідок браку кваліфікованих кадрів противник здійснює комплектування особовим складом з низькими моральними якостями та особами, схильними до зловживання наркотичними речовинами і алкоголем», - йдеться в повідомленні.

    Крім того, у РФ можуть виникнути проблеми з весняною призовною кампанією 2022 року. «Із врахуванням високого рівня безповоротних та санітарних втрат збройних сил РФ та залучення до бойових дій військовослужбовців строкової служби, проведення в Росії весняної призовної кампанії 2022 року, яка розпочинається 1 квітня цього року, може стати проблемною», - інформує Генштаб ЗСУ.

    До того ж, проглядається тенденція різкого зниження кількості контрактників у співвідношенні до строкової служби.

    Таким чином, погіршення соціальної складової внаслідок міжнародних санкцій та втрати в ході війни у найближчі тижні ймовірно загострять проблему комплектування російського війська якісним персоналом.

    Крім того, техніка що надходить зі складів зберігання та арсеналів до окупаційних підрозділів, що намагаються відновити боєздатність, перебуває у незадовільному технічному стані внаслідок недбалої попередньої експлуатації та тривалого зберігання.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Російська армія розвалюється: до війська вже беруть наркоманів і алкоголіків