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    Wizz Air скасовує понад 20 рейсів з України

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    24&nbsp;рейси вже недоступні для бронювання, пасажирам надходять листи про скасування - Wizz Air скасовує понад 20 рейсів з України
    24 рейси вже недоступні для бронювання, пасажирам надходять листи про скасування

    Із Києва у листопаді скасовано рейси в Зальцбург, Таллінн, Ларнаку, Ригу, Катовіце, Лісабон, Братиславу та частково в Будапешт

    Лоукостер Wizz Air скасував більш ніж 20 рейсів з міст України у листопаді і переніс відновлення цих напрямків на початок грудня.

    Про це повідомляє Lowcostavia.com.ua.

    Так, із Києва у листопаді скасовано рейси Wizz Air в Зальцбург, Таллінн, Ларнаку, Ригу, Катовіце, Лісабон, Братиславу та частково в Будапешт.

    Зі Львова, Харкова, Одеси та Запоріжжя скасовано по три-п’ять напрямків, зокрема, в Мілан, Відень, Берлін, Дортмунд, Вроцлав, Гданськ, Катовіце, Таллінн, Будапешт, Краків.

    Ці рейси вже недоступні для бронювання, пасажирам надходять листи про скасування. Загалом скасування торкнулося 24 напрямків.

    У вересні Wizz Air скасувала понад 10 авіарейсів з України.

    Також Ryanair анонсував додаткові скорочення рейсів у жовтні.

    Крім того МАУ змінила розклад польотів на жовтень. Цього місяця також скасовано кілька рейсів. 

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