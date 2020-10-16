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    Ryanair скасовує понад 40 рейсів з України

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    <span>Лоукостер Ryanair скасовує 10 рейсів з України, ще 36 відкладає</span> - Ryanair скасовує понад 40 рейсів з України
    Лоукостер Ryanair скасовує 10 рейсів з України, ще 36 відкладає

    Серед скорочених 10 рейсів з саме України

    Ірландський лоукостер Ryanair скорочує на 40% потужності перевезення в порівнянні з минулим роком. Серед скорочених 10 рейсів з України. Про це свідчать дані з системи пошуку квитків авіакомпанії.

    Незважаючи на наявність у списку, недоступне бронювання з Києва у Бидгощ, Гданськ, Дублін, Кельн, Карлсруе, Барселону, зі Львову до Будапешту, з Одеси в Афіни та Барселону, з Харкова до Будапешту.

    Ryanair скорочує на 40% потужності перевезення
    Ryanair скорочує на 40% потужності перевезення

    Також ще 36 рейсів з міст України скасовані до кінця березня 2021 року. Серед них рейси в Будапешт, Мілан, Варшаву, Вільнюс, Афіни і Рим.

    Ryanair скорочує на 40% потужності перевезення
    Ryanair скорочує на 40% потужності перевезення

    Загалом взимку будуть виконуватися 15 рейсів з України. З Києва до Відня, Пафоса, Мальти, Берліна, Лондона, Манчестера, Кракова, Валенсії, Мадрида, Будапешту. Зі Львова до Лондона та Болоньї. З Одеси в Дюссельдорф, Гданськ і Краків.

    Нагадаємо, що Ryanair скорочує на 60% кількість рейсів у зимовий період.

    Україна Ryanair перевезення
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