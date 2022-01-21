Слідчі встановили першого вбитого активіста Майдану

Убивство Вербицького розкрито, до відповідальності за цей злочин притягнено 19 осіб

Заступник керівника управління у справах Майдану Державного бюро розслідувань Артем Яблонський заявляє, що першим убитим під час подій Революції гідності був активіст Юрій Вербицький, а не Сергій Нігоян. Про це він сказав під час пресконференції.

«Ми можемо доповісти вам про повне розкриття вбивств... Юрія Вербицького, журналіста Василя Сергієнка, яке мало місце 4 квітня 2014 року в місті Корсунь-Шевченківський, 48 вбитих на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року і трьох вбитих на вулиці Інститутській в Кріпосному провулку 18 лютого 2014 року», – сказав Яблонський.

Він зауважив, що «проблемним питанням є розкриття перших трьох вбивств».

«Тут є спірним питання, з урахуванням судово-медичних експертиз на цей момент, хто є першим вбитим: це Юрій Вербицький чи Сергій Нігоян – за часом. Але за останніми даними – це Юрій Вербицький. Тобто, Нігоян, Жизневський і Сеник - це три вбивства, які на даний час не розкрито. Але слідчими Державного бюро розслідувань активізовано роботу на цьому напрямку, встановлено кожен з підрозділів внутрішніх військ, а також спецпідрозділ «Беркут», які знаходилися в момент вчинення кожного з цих вбивств в безпосередній близькості і могли його вчинити, із урахуванням висновків судово-медичних, медико-криміналістичних експертиз», – сказав Яблонський.

Своєю чергою, другий заступник начальника Департаменту у справах Майдану Офісу генерального прокурора Іван Бабенко зазначив: «У справі щодо викрадення Луценка та Вербицького, та вбивства Юрія Вербицького... також є певні позитивні результати. Оскільки саме в цьому провадженні за результатами розслідування (до відповідальності – ред.) притягнуто 19 осіб. І відповідно, встановлені обставини викрадення, катування, заподіяння тяжких тілесних ушкоджень та, відповідно, залишення в Бориспільському районі Вербицького і Луценка з подальшим настанням смерті Вербицького».

За його словами, в цій справі до кримінальної відповідальності було притягнуто ряд цивільних осіб. «В тому числі організаторів - так званих «тітушок», які спільно співпрацювали і з органами внутрішніх справ, з працівниками міліції. А також притягнуто наразі двох працівників міліції – це слідчого і оперуповноваженого, які організовували здійснення незаконних негласних слідчих розшукових дій щодо Луценка», – сказав представник Офісу генпрокурора.

Крім того, Бабенко додав, що було «постановлено вирок щодо одного з організаторів «тітушок» і його засуджено до 9 років позбавлення волі за викрадення, катування, заподіяння тілесних ушкоджень і залишення без допомоги особи, яка перебувала у небезпечному стані».

Ще вісьмох осіб по цьому провадженню перебувають у розшуку. За словами Бабенка, вони знаходяться на тимчасово окупованій території України і в Російській Федерації.

«Наразі ініціюється питання щодо здійснення спеціального досудового розслідування щодо них, завершення його і передачі справи до суду для її розгляду в формі спеціального судового розгляду, так званого заочного судового розгляду», – сказав представник прокуратури.

21 січня 2014 року Луценка і Вербицького «тітушки» викрали з Олександрівської лікарні та вивезли з Києва. Після тортур їх залишили у лісі.

Вербицький від отриманих травм помер. 22 січня 2014 року його тіло виявили у лісі під Гнідином Бориспільського району Київської області.

28 грудня 2020 року прокуратура направила до суду обвинувальні акти проти Сергія Мисливого та Івана Новотного. Їм інкримінують участь у злочинній організації, яка була створена для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, викрадення і катування Вербицького та Луценка, а також перешкоджання проведенню мирних зібрань під час Євромайдану.

Окремо Мисливому інкримінується вбивство Вербицького, а також використання та підбурювання до підробки офіційних документів, зокрема, паспорта громадянина України.

Із моменту затримання у березні 2020 року Мисливий та Новотний утримувалися під вартою.

8 серпня 2021 року суд повторно взяв під варту одного підозрюваного в убивстві майданівця Вербицького.

Організатором злочину вважають Олександра Волкова. 16 квітня 2021 року його засудили до дев'яти років в'язниці.

22 січня 2014 року на вулиці Грушевського від вогнепальних поранень загинули перші активісти Революції гідності – 25-річний Михайло Жизневський та 20-річний Сергій Нігоян. 45-річний Роман Сеник, який також отримав вогнепальне поранення 22 січня на вул. Грушевського, помер 25 січня у лікарні.