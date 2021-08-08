Суд повторно взяв під варту одного підозрюваного в убивстві майданівця Вербицького

З-під варти Сергій Мисливий вийшов минулої ночі

Печерський суд Києва у неділю, 8 серпня, знову взяв під варту обвинуваченого у справі викрадення Юрія Вербицького та Ігоря Луценка – Сергія Мисливого. Про це написала журналістка Тетяна Безрук.

«Це нова підозра за ч.3 ст.27 – «організатор злочинного угрупування». Вчора Мисливий разом із іншим обвинуваченим у справі Іваном Новотним вийшли із Лук'янівського СІЗО за іншою підозрою», – зазначає Тетяна Безрук.

Минулої ночі Іван Новотний та Сергій Мисливий, яких звинувачують у викраденні і тортурах активістів Євромайдану Ігоря Луценка і Юрія Вербицького, вийшли із СІЗО.

Перед тим обох обвинувачених довгий час розшукували, а затримали їх тільки в березні 2020 року.

Мисливий до затримання у березні 2020 був у розшуку більше шести років.

Новотного затримали у березні 2020, до цього він кілька місяців був у розшуку.

Нагадаємо, Юрія Вербицького викрали разом з Ігорем Луценком 21 січня 2014 року з приміщення Олександрівської клінічної лікарні в Києві. 22 січня тіло Юрія Вербицького знайшли в околицях села Гнідин Бориспільського району Київської області зі слідами тортур.

Організатором злочину вважають Олександра Волкова. 16 квітня його засудили до дев'яти років в'язниці.

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