Слідчі встановили учасників банди на Луганщині, яка викрадала людей у 2014 році

Банда змушувала заручників рити окопи і траншеї, будувати фортифікаційні споруди і барикади в напрямку міста Гірське

У Луганській області заочно повідомили про підозру учасникам угруповання, яке в 2014 році, під час окупації Лисичанська, займалося викраденням людей. Про це у четвер, 24 грудня, повідомляє прокуратура Луганської області.

За версією слідства, в квітні 2014 року житель Лисичанська, який входив до складу «козацької нацгвардії всевеликого війська Донського імені Платова», організував угруповання з ще трьома учасниками «козацької нацгвардії».

Учасники банди, одягнені в камуфляж, під приводом порушення громадянами «комендантської години», перебування в нетверезому стані або з інших причин затримали п'ятьох осіб у квітні-липні 2014 року, погрожуючи насильством із застосуванням вогнепальної зброї. Вони утримували постраждалих в приміщеннях управління СБУ в Луганській області, міського військкомату і склозаводу «Пролетар». Також банда змушувала заручників рити окопи і траншеї, будувати фортифікаційні споруди і барикади в напрямку міста Гірське.

Діяльність угруповання було припинено в кінці липня 2014 року після звільнення Лисичанська Збройними силами України.

В рамках обшуків за місцем проживання учасників угруповання виявлено та вилучено вибухову речовину на основі тротилу і нітрату амонію вагою близько 210 кілограм, дві реактивні протитанкові гранати РПГ-22, боєприпаси та інше.

Чотирьом учасникам угрупування заочно повідомили про підозри у незаконному позбавленні волі і викрадення людей, участю у діяльності не передбачених законом збройних формувань, незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, ведення агресивної війни, порушення законів. Всі вони оголошені в розшук.