Нафтове ембарго: ЄС завершує роботу над шостим пакетом санкцій проти Росії

Єрмак: Росія має бути позбавлена енергетичної зброї

Європейський Союз завершує роботу над шостим пакетом санкцій проти Росії, одним з пунктів якого є нафтове ембарго. Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак у Телеграм.

Керівник Банкової повідомив, що зокрема менш залежною від російської нафти вже стала Німеччина.

«Німеччина стає менш залежною від російських енергоресурсів. ЄС зараз фіналізує шостий пакет санкцій, у якому ми очікуємо побачити нафтове ембарго. Видання Spiegel вже дає цікаві цифри.

Там порахували, що залежність від російської нафти впала з минулорічних 35% до нинішніх 12%, а частка імпорту російського газу з 55% опустилася до 35%. У випадку з вугіллям цей показник з початку року знизився з 50% до приблизно 8%», – написав Єрмак.

Голова Офісу президента також наголосив на важливості економічної ізоляції російського агресора. «З Німеччини лунали заяви, що вони не будуть проти нафтового ембарго. Це дуже важливо – Росія має бути позбавлена енергетичної зброї. Здолаємо їх разом», – написав Ємрак.

Нагадаємо, міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив, що Німеччина готова припинити поставки російської нафти найближчим часом. До слова, після рішення Німеччини щодо нафтового ембарго ЄС, Австрія, Угорщина і Словаччина також припинили ветувати санкції та відкликали своє право вето на нафтове ембарго проти РФ.

Раніше повідомлялося, що країни ЄС домовились про поетапне ембарго на російську нафту – ЗМІ.

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