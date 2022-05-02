  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Нафтове ембарго: ЄС завершує роботу над шостим пакетом санкцій проти Росії

    Нафтове ембарго: ЄС завершує роботу над шостим пакетом санкцій проти Росії
    фото: ua.depositphotos.com

    Єрмак: Росія має бути позбавлена енергетичної зброї

    Європейський Союз завершує роботу над шостим пакетом санкцій проти Росії, одним з пунктів якого є нафтове ембарго. Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак у Телеграм.

    Керівник Банкової повідомив, що зокрема менш залежною від російської нафти вже стала Німеччина.

    «Німеччина стає менш залежною від російських енергоресурсів. ЄС зараз фіналізує шостий пакет санкцій, у якому ми очікуємо побачити нафтове ембарго. Видання Spiegel вже дає цікаві цифри.

    Там порахували, що залежність від російської нафти впала з минулорічних 35% до нинішніх 12%, а частка імпорту російського газу з 55% опустилася до 35%. У випадку з вугіллям цей показник з початку року знизився з 50% до приблизно 8%», – написав Єрмак.

    Голова Офісу президента також наголосив на важливості економічної ізоляції російського агресора. «З Німеччини лунали заяви, що вони не будуть проти нафтового ембарго. Це дуже важливо – Росія має бути позбавлена енергетичної зброї. Здолаємо їх разом», – написав Ємрак.

    Нагадаємо, міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив, що Німеччина готова припинити поставки російської нафти найближчим часом. До слова, після рішення Німеччини щодо нафтового ембарго ЄС, Австрія, Угорщина і Словаччина також припинили ветувати санкції та відкликали своє право вето на нафтове ембарго проти РФ.

    Раніше повідомлялося, що країни ЄС домовились про поетапне ембарго на російську нафту – ЗМІ.

    Читайте також:
    Теги: нафта росія окупанти війна ембарго Україна Андрій Єрмак окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Нафтове ембарго: ЄС завершує роботу над шостим пакетом санкцій проти Росії