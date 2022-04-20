Справа про держзраду Киви: ДБР проведе розслідування заочно

Киві повідомлено про підозру у державній зраді й порушенні територіальної цілісності

Наразі тривають слідчі дії для скерування обвинувального акту до суду для розгляду по суті

Суд буде розслідувань заочно розслідувати справу щодо державної зради колишнього народного депутата України Іллі Киви. Відповідний дозвіл надало Державне бюро розслідувань, адже наразі підозрюваний перебуває у міжнародному розшуку, йдеться у повідомленні ДБР.

«Слідчі Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюють спеціальне (заочне) досудове розслідування стосовно колишнього народного депутата України Іллі Киви. Йому повідомлено про підозру у державній зраді й порушенні територіальної цілісності, пропаганді війни та закликах до насильницької зміни влади», - йдеться у повідомленні.

Наразі тривають слідчі дії для скерування обвинувального акту до суду для розгляду по суті.

«Слідством ДБР зокрема встановлено, що колишній депутат, перебуваючи на території Росії, взяв участь в одному з пропагандистських шоу на телебаченні РФ. Ілля Кива публічно закликав вище керівництво росії до насильницької зміни конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні. Він пропонував фізично усунути Президента України та інших високопосадовців держави, а також публічно закликав до ведення агресивної війни на території нашої країни», - зазначили у ДБР.

До слова, 14 квітня екснардепа Киву викликано на допит до столиці.

Раніше повідомлялося. що ексдепутат Верховної Ради України від партії «Опозиційна платформа – За життя» Ілля Кива повідомив, що офіційно просить притулку в Росії.