Боєць славнозвісного острова Зміїний відгуляв весілля (фото)

Організувати весілля у Харкові, який перебуває під постійними обстрілами допомогли побратими

Боєць 35 бригади морської піхоти, який проходив службу на славнозвісному острові Зміїний, після полону повернувся у Харків та одружився. Романтичну історію на тлі воєнних дій розповіли на сторінці 229 окремого батальйону у Facebook.

«Наречений, боєць 35 бригади морської піхоти, на початок війни проходив службу на славнозвісному острові Зміїний, звідки наші морські піхотинці вказали напрямок руху крейсеру Москва, який згодом таки дістався пункту призначення. Валерій разом з побратимами потрапили в полон – їх доля певний час була невідомою. Після звільнення, отримавши відпустку, юнак стрімголов повернувся до Харкова, де мешкає його кохана Владислава… Перебування в розлуці та невідомості, дали чітке розуміння того, що життя крихке, а закохані так і не набулися разом. Тож, насолоджуючись кожною хвилиною, цінуючи найменші дрібниці, хлопець твердо вирішив, що вдома його чекатиме не наречена, а вже дружина», – йдеться у повідомленні.

Організувати весілля у Харкові, який перебуває під постійними обстрілами допомогли побратими. «На допомогу прийшли бійці 229 окремого батальйону 127 окремої бригади ТрО, які охоче долучились до організації офіційної частини церемонії, яка вже є історією. Під час урочистого заходу, командир батальйону Максим Зінченко привітав молодят зі створенням сім'ї та побажав палкого щирого кохання, незламності перед життєвими обставинами, віри у якнайшвидшу перемогу, надії та любові, які стануть основою їхнього щасливого майбутнього», – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Єрмак показав весілля брата на блокпосту. До слова, влада дозволила реєструвати шлюби без присутності наречених з числа військовослужбовців.