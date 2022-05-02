  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Боєць славнозвісного острова Зміїний відгуляв весілля (фото)

    Валерію вдалося вирватися з полону і повернутися у Харків - Боєць славнозвісного острова Зміїний відгуляв весілля (фото)
    Валерію вдалося вирватися з полону і повернутися у Харків
    фото: 229 окремий батальйон/Facebook

    Організувати весілля у Харкові, який перебуває під постійними обстрілами допомогли побратими

    Боєць 35 бригади морської піхоти, який проходив службу на славнозвісному острові Зміїний, після полону повернувся у Харків та одружився. Романтичну історію на тлі воєнних дій розповіли на сторінці 229 окремого батальйону у Facebook.

    «Наречений, боєць 35 бригади морської піхоти, на початок війни проходив службу на славнозвісному острові Зміїний, звідки наші морські піхотинці вказали напрямок руху крейсеру Москва, який згодом таки дістався пункту призначення. Валерій разом з побратимами потрапили в полон – їх доля певний час була невідомою. Після звільнення, отримавши відпустку, юнак стрімголов повернувся до Харкова, де мешкає його кохана Владислава… Перебування в розлуці та невідомості, дали чітке розуміння того, що життя крихке, а закохані так і не набулися разом. Тож, насолоджуючись кожною хвилиною, цінуючи найменші дрібниці, хлопець твердо вирішив, що вдома його чекатиме не наречена, а вже дружина», – йдеться у повідомленні.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Боєць славнозвісного острова Зміїний відгуляв весілля (фото)
    Боєць славнозвісного острова Зміїний відгуляв весілля (фото)
    Боєць славнозвісного острова Зміїний відгуляв весілля (фото)
    Боєць славнозвісного острова Зміїний відгуляв весілля (фото)

    Організувати весілля у Харкові, який перебуває під постійними обстрілами допомогли побратими. «На допомогу прийшли бійці 229 окремого батальйону 127 окремої бригади ТрО, які охоче долучились до організації офіційної частини церемонії, яка вже є історією. Під час урочистого заходу, командир батальйону Максим Зінченко привітав молодят зі створенням сім'ї та побажав палкого щирого кохання, незламності перед життєвими обставинами, віри у якнайшвидшу перемогу, надії та любові, які стануть основою їхнього щасливого майбутнього», – зазначається у повідомленні.

    Нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Єрмак показав весілля брата на блокпосту. До слова, влада дозволила реєструвати шлюби без присутності наречених з числа військовослужбовців.

    Читайте також: У Херсоні, оточеному російськими окупантами, одружилися медики (фото)

    Теги: росія окупанти війна весілля Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Боєць славнозвісного острова Зміїний відгуляв весілля (фото)