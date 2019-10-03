Слідство у справі замаху на активіста Михайлика призупинили



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Олег Михайлик

За словами слідчого, досудове розслідування зупинити у зв’язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва

Слідство в справі замаху на вбивство одеського громадського діяча Олега Михайлика призупинили. Про це розповів сам Михайлик, пише Zmina. Видання оприлюднило копії ухвали про зупинення слідства.

Зокрема, у них ідеться про зупинення слідства через відсутність речового доказу у вигляді вилученої ще в січні 2019 року з легені потерпілого кулі, яка досі перебуває у німецьких криміналістів.

«Без наявності зазначеного речового доказу – предмета, схожого на кулю, – неможливе проведення всіх необхідних судових експертиз, без висновків яких завершити судове розслідування та прийняти остаточне законне рішення в даному кримінальному проваджені неможливо», – йдеться в ухвалі.

Там уточнюється, що запит про надання міжнародної правової допомоги до міністерства юстиції Німеччини, зокрема і про передання до України кулі, не виконано в повному обсязі.

Водночас річний термін досудового розслідування в кримінальному провадженні спливав 24 вересня, а тому був ризик, що слідство не доведуть до кінця у відведені законом терміни.

«Досудове розслідування зупинити у зв’язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва», – постановив слідчий.

Сам Михайлик зауважив, що про цю постанову ще від 31 липня він дізнався лише нещодавно, знайшовши лист на своєму подвір’ї.

«Конверт мені підкинули у двір, а знайшла його сусідка. Слідчий весь цей час, скільки ми перед тим говорили по телефону, не повідомив, що підписав цю постанову», – розповів потерпілий.

Михайлик погоджується, що зупинення слідства – «це єдиний шанс викрутитися із ситуації про обмежений термін», але не певен, що Генпрокуратура зробила достатньо, щоб отримати цей речовий доказ із Німеччини. Адже, як раніше неодноразово заявляв Михайлик, ця куля може повністю розвалити версію слідства щодо підозрюваних, які сьогодні розглядаються як виконавці замаху.

«Ми з адвокатом дуже хочемо ознайомитися з матеріалами справи, але нам досі не дали можливості, щоб дізнатися, чи були відправлені відповідні запити в Німеччину задля отримання цієї кулі. Раніше в розмові з німецьким послом мені пояснювали, що це прерогатива виключно Генпрокуратури щодо оформлення та відправлення відповідного запиту в рамках міжнародної правової допомоги», – зауважив Михайлик.

Нагадаємо, 22 вересня 2018 року Михайлик брав участь в акції проти незаконної забудови на Ланжероні біля дельфінарію, яку веде депутат міськради Андрій Кисловський. У той же день в активіста вистрелили в центрі Одеси. Він пережив клінічну смерть.

Кулю, яка застрягла в лівій легені, вилучили 11 січня в німецькій клініці. Вона мала довести, чи стріляли в Михайлика саме з тієї зброї, яку вилучили під час затримання у трьох підозрюваних громадян Грузії.

За рік після замаху серед підозрюваних залишається три особи, які перебувають на волі (двоє з них під домашнім арештом).

У червні 2019-го справу замаху на Михайлика повернули з Києва до ГУ Нацполіції в Одеській області. На замовників замаху слідство за дев’ять місяців так і не вийшло.