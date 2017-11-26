Словаччина хоче запустити потяг до Ужгорода

Перепоною поки що є різна ширина залізничних колій у країнах

Словаччина планує налагодити залізничне сполучення між Кошіце та Ужгородом. Про це повідомив речник «Залізничної компанії Словаччини» («ЗКС») Томаш Ковач, передає видання Mukachevo.net. [READ_MORE] За словами Ковача, «ЗКС» та «Укрзалізниця» заявили про зацікавленність у відкритті



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Словацька залізниця

Перепоною поки що є різна ширина залізничних колій у країнах

Словаччина планує налагодити залізничне сполучення між Кошіце та Ужгородом. Про це повідомив речник «Залізничної компанії Словаччини» («ЗКС») Томаш Ковач, передає видання Mukachevo.net.

За словами Ковача, «ЗКС» та «Укрзалізниця» заявили про зацікавленність у відкритті пункту перетину кордону Матьовце - Павлово з метою залізничних пасажирських перевезень.

«Метою цього проекту є забезпечення залізничного сполучення з Кошіце до Ужгорода та наступного ширшого сполучення Київ-Ужгород-Матьовце-Кошіце-Братислава/Прага», - розповів Ковач.

Перепоною сполученню двох міст є різна ширина залізничних колій у країнах. За словами Ковача, розглядаються два варіанти вирішення цього питання. Перший варіант - це приїзд потягу з Ужгорода до Матьовце по широкій колії, а звідти до Кошіце - по європейській. Для цього у Матьовце потрібно побудувати спеціальну інфраструктуру для адаптації вагонів під європейську колію. Інший варіант - побудувати 11 кілометрів європейської колії до Ужгорода.

Зазначається, що наразі в Словаччині є дві державні залізничні компанії: «ЗКС» (ZSSK), яка займається перевезеннями, і «Залізниці Словацької Республіки» (ZSK), яка займається розбудовою інфраструктури. Для відкриття проекту залізничного сполучення Ужгород-Кошіце будуть задіяні обидві ці компанії.